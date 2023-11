Η Μαράια Κάρεϊ το είπε: Έρχονται Χριστούγεννα - «Ξεπάγωσε» και ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση

Μην αρχίσεις τα «μα είναι ακόμη Νοέμβρης» - η Βασίλισσα το είπε, τέλος. Ξεκίνα να ετοιμάζεσαι

Η Μαράια Κάρεϊ το αποφάσισε: έρχονται Χριστούγεννα. Πιστή στο ραντεβού της, ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα σήμερα, 1η Νοέμβρη, με την πιο λιτή φράση γραμμένη σε caps lock: «Είναι… ΩΡΑ».

Στο βίντεο, βλέπουμε την αλλαγή της ημερομηνίας, από 31 Οκτωβρίου, 11:59, σε 1 Νοεμβρίου, 12:00. Αμέσως, μία πόρτα ανοίγει και εμφανίζεται η Μαράια, μέσα σε στήλη πάγου, ντυμένη «κυρία Άι Βασίλη».

Τέσσερα άτομα, φορώντας κοστούμια για το Halloween, ανάμεσά τους ένα κεφάλι κολοκύθας και μία μάσκα Scream, αρχίζουν να λιώνουν τον πάγο με πιστολάκια για τα μαλλιά, πριν εκείνη τραγουδήσει με τη πιο ψιλή φωνή της, «It’s time».

Αμέσως, παίζει ο ύμνος (το All I Want for Christmas is You). Αρχίζει να πέφτει χιόνι, εμφανίζονται και τα 12χρονα παιδιά της, ο Μορόκαν και η Μονρό, με λαμπάκια γύρω από τον λαιμό.

Άντε, καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα – ξεκίνα να ψωνίζεις από τώρα.