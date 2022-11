Η Mariah Carey ανακοίνωσε κι επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με το πιο γραφικό tweet

H Mariah Carey ανακοινώνει την έναρξη των Χριστουγέννων και ο ενθουσιασμός (όλων μας) δεν κρύβεται

Mariah Carey και Χριστούγεννα πάνε μαζί για ευνόητους λόγους. Με το που μπαίνει ο Νοέμβριος ο κόσμος αρχίζει να ανυπομονεί για τις γιορτές, προκειμένου να νιώσει και πάλι όλα όσα σημαίνουν τα Χριστούγεννα. Η στιγμή αυτή φτάνει όλο και πιο κοντά και αυτό ακριβώς έρχεται να επιβεβαιώσει και η θρυλική τραγουδίστρια Mariah Carey, η οποία μέσα από ένα tweet της ανακοίνωσε κι επίσημα την άφιξη των Χριστουγέννων.

Τι και αν εμείς ακόμη έχουμε ήλιο και 26 βαθμούς, στις ΗΠΑ οι στολισμοί και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τώρα που το σκεφτόμαστε τελικά, ίσως και να έχει δίκιο η Mariah. Τι είναι ένας μήνας; Τίποτα δεν είναι. Κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή η βασίλισσα των Χριστουγέννων Mariah Carey, φροντίζει να μας βάλει σε γιορτινό κλίμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πέρσι, τέλη Οκτώβρη, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο μέσα από την μπανιέρα της, όπου απολάμβανε ένα χαλαρωτικό μπάνιο και στην playlist της, δεν βρίσκονταν τίποτα άλλο πέρα από την «All I Want for Christmas is You».

IT’S TIME!!!