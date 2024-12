Αυστραλία: Ένα παιδί 10 ετών, θα καταδικάζεται πλέον όπως ένας ενήλικας. Δεν είναι ψέματα

Μπορεί ένα παιδί 10 χρονών να είναι υπεύθυνο για ένα έγκλημα;

Νόμους που θα προβλέπουν ότι ένα παιδί ηλικίας 10 ετών, θα υπόκειται στις ίδιες ποινές με έναν ενήλικα, εάν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως φόνο, διαρρήξεις ή σοβαρές επιθέσεις, ψήφισε η πολιτεία του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το όποιο και πήρε το «πράσινο φως» στην τελική συνεδρίαση του κοινοβουλίου, χθες Πέμπτη, ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του πρωθυπουργού, Ντέιβιντ Κρισαφούλι.

Ένα παιδί ηλικίας 10 ετών, δηλαδή ένα παιδί που έχει ακόμα τα νεογιλά του δόντια, θα υπόκειται επίσης στην ίδια ανώτατη ποινή με τους ενήλικες για 13 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος. Μάλιστα, εάν ένα παιδί κριθεί ένοχο για φόνο, πρέπει να καταδικαστεί σε ισόβια, με ελάχιστη περίοδο 20 ετών χωρίς αναστολή.

Όπως διαβάζουμε στα διεθνή media, ο πρωθυπουργός του Φιλελεύθερου Εθνικού Κόμματος (LNP), είχε στόχο να περάσει τους νόμους μέχρι τα Χριστούγεννα, ως απάντηση στην «αγανάκτηση της κοινότητας για εγκλήματα που διαπράττονται από νεαρούς παραβάτες». Το Φιλελεύθερο Εθνικό Κόμμα (LNP), το οποίο κέρδισε τις πολιτειακές εκλογές τον Οκτώβριο, έκανε τους κανόνες σήμα κατατεθέν της εκστρατείας του. «Αυτοί οι νόμοι είναι για κάθε κάτοικο της Κουίνσλαντ που έχει αισθανθεί ανασφαλής και έχει πέσει θύμα εγκλημάτων νέων σε ολόκληρη την πολιτεία», δήλωσε ο πρωθυπουργός, μετά την έγκριση του νομοσχεδίου.

«Μιλάμε για παιδιά της 4ης τάξης του σχολείου. Μιλάμε για παιδιά που έχουν ακόμα τα παιδικά τους δόντια. Μιλάμε για τη μεταχείρισή τους και την ίδια ηθική υπαιτιότητα που δίνουμε στους ενήλικες», δήλωσε ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κουίνσλαντ, Σκοτ ​​ΜακΝτούγκαλ, σημειώνοντας ότι το κράτος «καταργεί τα δικαιώματα των παιδιών». Από την πλευρά της, η Επίτροπος της Αυστραλίας για τα παιδιά, Αν Χόλαντς, χαρακτήρισε τις αλλαγές ως «διεθνή ντροπή». Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση του Κουίνσλαντ ότι «αγνοεί τα στοιχεία» που δείχνουν ότι «όσο νεότερα ένα παιδί έρχεται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης, τόσο πιο πιθανό είναι να συνεχίσει να διαπράττει σοβαρότερα εγκλήματα».

National Children's Commissioner Anne Hollonds has today released a video, again urging the Queensland Government to scrap its plan to pass strict new child justice laws.



— Australian Human Rights Commission (@AusHumanRights) December 10, 2024