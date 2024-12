Ιστορική στιγμή: Το διαστημικό αεροσκάφος της NASA, Parker Solar Probe, έφτασε μια ανάσα από τον Ήλιο

Οι εντυπωσιακές εικόνες από το διάστημα που κάνουν τον γύρο του πλανήτη.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2024, η ανθρωπότητα βίωσε μια ιστορική στιγμή, καθώς το διαστημόπλοιο της NASA, Parker Solar Probe, έφτασε πιο κοντά στον Ήλιο από κάθε άλλη φορά. Το διαστημικό αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση μόλις 3,8 εκατομμυρίων μιλίων από την επιφάνεια του Ήλιου, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Το μη επανδρωμένο σκάφος σχεδόν ακούμπησε τον Ήλιο με ταχύτητα των 430.000 μιλίων την ώρα (692.000 χιλιόμετρα/ώρα), γεγονός που το καθιστά ως το ταχύτερο αντικείμενο που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA. To Parker Solar Probe έφτασε μια ανάσα πριν από τον ήλιο με σκοπό να μελετήσει την ατμόσφαιρά του.

On Dec. 24, our Parker Solar Probe will make history with a record-breaking closest approach to the Sun ☀️



Follow along in real time with this interactive visualization, brought to you by @NASA_eyes and @NASASun: https://t.co/DXeKvMdJsl pic.twitter.com/zQUdlozvqt

— NASA (@NASA) December 23, 2024