Μετά το «It Ends With Us», ένα ακόμη βιβλίο της Κολίν Χούβερ έρχεται στους κινηματογράφους - Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

Δυνατό καστ, ωραία υπόθεση και υποψιαζόμαστε πως μια νέα επιτυχία έρχεται για την Κολίν Χούβερ

Η Κολίν Χούβερ είναι από τις αγαπημένες μας γυναίκες συγγραφείς. Πρόσφατα διαβάσαμε και το «Μην ξεχνάς να με θυμάσαι», το οποίο αν μας ρωτάτε, θα θέλαμε επίσης να δούμε την κινηματογραφική διασκευή του, όπως συνέβη με το «It Ends With Us». Μια ταινία, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 346 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ενδεχομένως, βέβαια, να ήταν ακόμα περισσότερες οι εισπράξεις, αν ο κόσμος δεν είχε εναντιωθεί κατά της Μπλέικ Λάιβλι, κατά τη διάρκεια της προώθησής της. Δεν θα μάθουμε ποτέ όμως.

Προς το παρόν, η Κολίν Χούβερ έχει ρίξει όλη την ενέργειά της σε νέο πρότζεκτ. Ένα ακόμα μυθιστόρημά της θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες - ελπίζουμε χωρίς δράματα αυτή τη φορά - και ήδη έχουν γίνει γνωστές διάφορες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα, ποιοι ηθοποιοί θα βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους

Πρόκειται για το «Verity», που κυκλοφόρησε το 2018 και στα ελληνικά μεταφράστηκε ως «Το ημερολόγιο της Βέριτι». Το ψυχολογικό θρίλερ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των best seller από τους New York Times, ενώ το 2023 πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε η Κολίν Χούβερ τον περασμένο Αύγουστο, δήλωσε πως παρά το γεγονός πως έχει γράψει πάνω από 20 μυθιστορήματα που μετρούν εκατομμύρια πωλήσεις, η συγγραφή του Verity, ήταν η αγαπημένη της.

Με την υπογραφή των στούντιο Amazon ΜGM, τα γυρίσματα για την ταινία Verity αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. Στην σκηνοθεσία θα βρίσκεται ο Μάικλ Σόουαλτερ, ενώ το διασκευασμένο σενάριο έχουν αναλάβει οι Νικ Αντόσκα, Λορέν Λεβίν, Χίλαρι Σίτζ, Άντζελα Λαμάνα, Γουίλ Χόνλει, Έιπριλ Μαγκουάιαρ μαζί με την Κολίν Χούβερ.

Όσον αφορά το καστ, ήδη έχουν συμφωνήσει μεγάλα ονόματα ηθοποιών και πρόκειται για τους Αν Χάθαγουεϊ, Τζος Χάρτνετ και Ντακότα Τζόνσον. Στο μεταξύ, η Αν Χάθαγουεϊ θα συνεργαστεί ξανά με τον Μάικλ Σόουαλτερ, αφού προηγουμένως έκαναν μαζί την ταινία «The Idea of You», που είναι διαθέσιμη στο Αmazon Prime.

Η υπόθεση του Verity

Πάμε και στα της υπόθεσης της επερχόμενης ταινία, η οποία προφανώς βασίζεται στο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ. Κεντρική ηρωίδα είναι η Λόουεν Άσλι (θα την υποδυθεί η Ντακότα Τζόνσον), μία συγγραφέας που βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Η ζωή της αλλάζει, όταν ο Τζέρεμι Κρόφορντ (θα τον υποδυθεί ο Τζος Χάρτνετ) της κάνει μια σπουδαία επαγγελματική πρόταση, την οποία δεν θα μπορούσε να αρνηθεί η Λόουεν.

Ο Κρόφορντ είναι σύζυγος της διάσημης συγγραφέως, Βέριτι Κρόφορντ (θα την υποδυθεί η Αν Χάθαγουεϊ), η οποία είναι βαριά τραυματισμένη από τροχαίο και αδυνατεί να εργαστεί. Η Λόουεν προσλαμβάνεται για να τελειώσει τα τελευταία βιβλία της Βέριτι, με βάση το υλικό στο αρχείο και τις σημειώσεις που έχει αφήσει η ίδια. Ωστόσο, αναζητώντας αυτό το υλικό, ανακαλύπτει και την αυτοβιογραφία της, η οποία κρύβει εξομολογήσεις που φέρουν μια συγκλονιστική αλήθεια. Τα δεδομένα περιπλέκονται όμως, όταν η Λόουεν θα ερωτευτεί τον Τζέρεμι.

Σύμφωνα με την περιγραφή της Amazon, το Verity είναι ένα «γοτθικό, ψυχοχολογικό και σεξουαλικό θρίλερ» που θυμίζει τα «Rebecca» και «Gone Girl». Να σημειωθεί πως ένα ακόμη μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ πρόκειται να γίνει ταινία, το «Regretting You», η οποία ίσως και να προβληθεί σε κάποια streaming πλατφόρμα.