Τα βιβλία των γιορτών: Τα διαβάσαμε, τα ξεχωρίσαμε και τα προτείνουμε

Βιβλία για να περάσεις ευχάριστα την περίοδο των γιορτών

Η περίοδος των γιορτών επισήμως ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα, που σημαίνει πως ο ελεύθερος χρόνος θα είναι περισσότερος. Κάπου ανάμεσα σε γιορτινά τραπέζια, συναντήσεις με φίλους και ατελείωτες βόλτες στους στολισμένους δρόμους, βάλε στο πρόγραμμα σου και την ανάγνωση ενός βιβλίου.

Αν δεν ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο, τότε είμαστε εδώ για να σου προτείνουμε βιβλία που διαβάσαμε και μας άρεσαν πολύ. Αν πάλι έχεις ήδη ξεκινήσει ένα, τότε ρίξε μια ματιά στα ακόλουθα για να τα πάρεις δώρο στους δικούς σου.

Βιβλία να διαβάσεις στις γιορτές

Μην ξεχνάς να με θυμάσαι

Η Κολίν Χούβερ έχει γράψει βιβλία που έχουν αναρριχηθεί στην πρώτη θέση των New York Times κι έχουν γίνει παγκόσμια best sellers. Τώρα, μαζί με την Τάριν Φίσερ, νούμερο ένα συγγραφέα των New York Times και των USA Today, μας χάρισαν το ρομαντικό “Μην ξεχνάς να με θυμάσαι”. Μία που θα το ξεκινήσεις, μία που δεν το αφήνεις από τα χέρια σου. Όσο περνούν οι σελίδες, τόσο το μυστήριο θα σε κάνει να θέλεις να μάθεις περισσότερα. Είναι σίγουρο ότι θα σου κρατήσει υπέροχη συντροφιά.

Περίληψη: Η Τσάρλι Γουίνγουντ και ο Σάιλας Νας στην εφηβεία ερωτεύτηκαν. Και ξαφνικά ένα πρωινό έγιναν δύο άγνωστοι. Το πρώτο τους φιλί, ο πρώτος τους καβγάς, η στιγμή που κοιτάχτηκαν στα μάτια με έρωτα, όλες οι αναμνήσεις τους σκορπίστηκαν στον αέρα. Σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Τώρα η Τσάρλι και ο Σάιλας πρέπει να δουλέψουν μαζί για να αποκαλύψουν την αλήθεια για το τι τους συνέβη και γιατί. Αλλά όσο περισσότερα μαθαίνουν για το ζευγάρι που ήταν κάποτε, όλο και περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν για το πώς βρέθηκαν εκεί. Το να ξεχνάς είναι τρομακτικό, αλλά μερικές φορές είναι πιο τρομακτικό να θυμάσαι.

Εκδόσεις Διόπτρα

Πώς να μεγαλώσετε χωρίς αξιοπρέπεια

Η Κλερ Πούλεϊ έχει γράψει τα βιβλία «Το Πράσινο Σημειωματάριο» και «Οι Επιβάτες της Αποβάθρας 5», απολαυστικά και τα δύο. Το δεύτερο, μάλιστα, έγινε και best seller. Πρόσφατα, διαβάσαμε και το τελευταίο της διασκεδαστικό feelgood μυθιστόρημα της «Πώς να μεγαλώσετε χωρίς αξιοπρέπεια», με μπόλικη συγκίνηση και αισιοδοξία. Ανάλαφρο για τις γιορτές, αν αναζητάς κάτι τέτοιο.

Περίληψη: H Ντάφνι ξέρει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ξέρει επίσης ότι η κοινωνία δεν της δίνει πια καμία απολύτως σημασία – πράγμα που εκμεταλλεύεται ευχαρίστως για να αποκρύψει ορισμένα σκοτεινά στοιχεία της ζωής της. Όταν κλείνει τα εβδομήντα, αποφασίζει ότι χρειάζεται μερικούς φίλους γύρω της. Η προοπτική να γραφτεί σε μια κοινωνική λέσχη ηλικιωμένων την τρομοκρατεί – δεν είναι του γούστου της να παίζει χαρτιά και να ανταλλάσσει αβρότητες.Όμως τα μέλη της λέσχης δεν είναι όπως περίμενε. Εκεί συναντάει τον Αρτ, έναν αποτυχημένο ηθοποιό και ορκισμένο κλεπτομανή, τη Ρούμπι, τη θηλυκή εκδοχή του Banksy που πλέκει παθιασμένα. Και τη Λίντια, που ανέλαβε την οργάνωση της λέσχης, αλλά τελικά τα βρίσκει σκούρα. Μετά την απρόσμενη κατάρρευση του μισού κτιρίου, το δημοτικό συμβούλιο απειλεί να βάλει λουκέτο στη λέσχη – δεν έχουν καταλάβει όμως με ποιους τα έβαλαν. Οι ηλικιωμένοι με τη βοήθεια των νηπίων του παιδικού σταθμού, ενός έφηβου πατέρα και μιας υπέργηρης σκυλίτσας, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σώσουν την πολύτιμη λέσχη.

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Πριν ξεθωριάσει η μνήμη

Ξεκινώντας με το “Πριν Κρυώσει ο Καφές” που κατέγραψε εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και συνεχίζοντας με το “Πριν Αποκαλυφθεί η Αλήθεια”, ο Τοσικάζου Καβαγκούτσι, με το τρίτο του βιβλίο, μάς τοποθετεί ξανά στο cozy καφέ, εκεί όπου οι επισκέπτες μπορούν να ταξιδέψουν στο παρελθόν. Μία ακόμη τρυφερή ιστορία χαμένων ψυχών που ελπίζουν να ταξιδέψουν στο παρελθόν πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ. Αν δεν έχεις διαβάσει κανένα από τα δύο προηγούμενα, τότε οι γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία για να χαθείς στις σελίδες και των τριών βιβλίων, με την υπέροχη αφήγηση του Καβαγκούτσι.

Περίληψη: Στη Βόρεια Ιαπωνία, υπάρχει ένα μικρό καφέ που πέρα από την εκθαμβωτική θέα στη θάλασσα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες του – τη δυνατότητα να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο. Όπως ακριβώς το μικρό γοητευτικό καφέ που γνωρίσαμε στο Τόκιο. Εκτός από μερικούς γνώριμους χαρακτήρες, θα συναντήσουμε επίσης μια κόρη που έχει δυσανασχετήσει με τους νεκρούς γονείς της που την άφησαν ορφανή, έναν τον κωμικό που ανησυχεί για την αγαπημένη του και τα κοινά τους όνειρα, μια μικρή αδερφή κυριευμένη από τη θλίψη και έναν νεαρό άνδρα που συνειδητοποιεί την αγάπη του για την παιδική του φίλη πολύ αργά.

Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ανταρκτική







Έχοντας διαβάσει τα βιβλία «Τα τρία φώτα», «Πολύ αργά πια» και «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά», δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε εκτός λίστας και την «Ανταρκτική». Η ταλαντούχα συγγραφέας που ακούει στο όνομα, Κλερ Κίγκαν, είναι εξαιρετική στο να γράφει ρομαντικά διηγήματα. Η γραφή της είναι σκοτεινή, παινικτική και ατμοσφαιρική, αφήνοντας να εννοηθεί πως βαρυσήμαντο παραμονεύει σε κάθε μία από αυτές τις σμιλεμένες ιστορίες.

Περίληψη: Δεκαπέντε ιστορίες που κινούνται από τη βάναυση, δύσκολη επαρχιώτικη ζωή στην Ιρλανδία μέχρι το καυτό τοπίο του αμερικάνικου νότου. Η Κλερ Κίγκαν διερευνά έναν κόσμο όπου τα όνειρα, η μνήμη και η τύχη έχουν συντριπτικές συνέπειες για όλους. Η γραφή της είναι σκοτεινή, παινικτική και ατμοσφαιρική, αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι βαρυσήμαντο παραμονεύει σε κάθε μία από αυτές τις σμιλεμένες ιστορίες.

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Το βιβλιοπωλείο των Χριστουγέννων

Η Τζένι Κόλγκαν σε αυτό το βιβλίο μας ταξιδεύει στο στολισμένο και χιονισμένο Εδιμβούργο, απόλυτα ταιριαστό για τις ημέρες των γιορτών. Ένα ανάλαφρο ρομάντζο, ένα ωραίο -πραγματικά μυθιστόρημα. Η ιστορία αγάπης θα σε συνεπάρει και θα σου χαρίσει λίγη μαγεία από τα Χριστούγεννα.

Περίληψη: Η Κάρμεν δούλευε ανέκαθεν στο τοπικό πολυκατάστημα. Έτσι, όταν το υπέροχο παλιό κτίριο έκλεισε τις πόρτες του για πάντα, βρέθηκε ξεκρέμαστη. Μόλις η αδερφή της, η Σοφία, της προτείνει μέσω της μητέρας τους δουλειά σ’ ένα χαριτωμένο μικρό βιβλιοπωλείο στο Εδιμβούργο και διαμονή στο ελεύθερο δωμάτιο του σπιτιού της, η Κάρμεν διστάζει. Ήταν πάντα πολύ επιφυλακτική ως προς το να δεχτεί βοήθεια. Ωστόσο δεν έχει πολλές εναλλακτικές, οπότε θα βρεθεί στη χιονισμένη πόλη έναν μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό που η Σοφία δεν της είπε για το μικρό βιβλιοπωλείο είναι ότι «ξεψυχάει» οικονομικά και ότι, αν η Κάρμεν δεν καταφέρει να κάνει τη διαφορά πριν από τα Χριστούγεννα, ο ιδιοκτήτης του θα αναγκαστεί να το πουλήσει. Χωρίς να το ομολογεί σε κανέναν, η Σοφία είναι σίγουρη πως θα χρειαστεί ένα θαύμα για να σωθεί το κατάστημα, αλλά ίσως αυτά τα Χριστούγεννα η Κάρμεν τούς εκπλήξει.

Εκδόσεις Ψυχογιός

Κάτω από το ηφαίστειο

Αυτό είναι το βιβλίο που έκανε τον Μάλκολμ Λόουρυ να εδραιωθεί στη λίστα με τα ονόματα των σημαντικότερων συγγραφέων. Συζητήθηκε πολύ, γιατί άρεσε πολύ. Δεν γίνεται λοιπόν να μην το διαβάσεις.

Περίληψη: Κουαουναγουάκ, Μεξικό, Ημέρα των Νεκρών. O Τζέφρι Φέρμιν, πρώην πρόξενος, πρώην σύζυγος, αλκοολικός και πλέον κατεστραμμένος, περνά την τελευταία του μέρα βυθιζόμενος ολοένα και περισσότερο στο μεσκάλ. Καθώς η μέρα αργοκυλά, καθίσταται προφανές ότι πρέπει να πεθάνει – είναι η μόνη διαφυγή από έναν κόσμο που δεν τον καταλαβαίνει. Η ιστορία του, η εικόνα της επώδυνης ανόδου προς τον Γολγοθά, αποτέλεσε προφητικό βιβλίο για μια ολόκληρη γενιά.

Εκδόσεις Μεταίχμιο