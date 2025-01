"Ο πατέρας μου θα πρέπει να πεθάνει στη φυλακή - Ήξερε πολύ καλά τι έκανε και δεν είναι άρρωστος", λέει η κόρη της Ζιζέλ και του Ντομινίκ Πελικό

Το τηλεφώνημα από τη μαμά της που άλλαξε για πάντα τη ζωή της Καρολίν Νταριάν

Ήταν ένα συνηθισμένο απόγευμα Νοεμβρίου το 2020, όταν η Καρολίν Νταριάν, κόρη του Ντομινίκ και της Ζιζέλ Πελικό, δέχτηκε το τηλεφώνημα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Η μητέρα της, με φωνή γεμάτη πόνο, της αποκάλυψε τη σκοτεινή αλήθεια που κρυβόταν πίσω από τη φαινομενικά "τέλεια" οικογένεια.

Ο Ντομινίκ, ο πατέρας της, τη νάρκωνε συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία, επιτρέποντας σε αγνώστους άντρες να τη βιάζουν, ενώ ο ίδιος βιντεοσκοπούσε τα αποτρόπαια εγκλήματα.

Για την Καρολίν, αυτή η αποκάλυψη ήταν σαν σεισμός. Ένιωσε πως έχανε το έδαφος κάτω από τα πόδια της, όχι μόνο γιατί η μητέρα της υπήρξε θύμα ενός τέτοιου εγκλήματος, αλλά και γιατί ο άνθρωπος που θεωρούσε πατέρα της ήταν ο θύτης.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια αργότερα, η ίδια θα λέει ότι ο πατέρας της "θα πρέπει να πεθάνει στη φυλακή" και συμπληρώνει πώς "ήξερε πολύ καλά τι έκανε και δεν είναι άρρωστος".

