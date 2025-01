Πρώην σύντροφος του Τζιμ Μόρισον αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, πως την βίασε. «Τη μια στιγμή είχε τρυφερό βλέμμα, την άλλη έμοιαζε σαν δαίμονας»

Το ντοκιμαντέρ για τις τελευταίες στιγμές του Τζιμ Μόρισον φέρνει στο φως πολλές αποκαλύψεις

Το νέο ντοκιμαντέρ του Τζεφ Φιν, για τον αείμνηστο frontman των Doors, Τζιμ Μόρισον, αφηγείται τις τελευταίες ημέρες του τραγουδιστή στο Παρίσι, το 1971. Όπως έγινε γνωστό, αιτία του θανάτου του, ήταν ο κακός τρόπος ζωής και η εξάρτησή του από το αλκοόλ. Στο «Before the End: Searching for Jim Morrison», παραχωρούν συνεντεύξεις άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, αλλά και η πρώην σύντροφός του, Τζούντυ Χάντλστον.

Η Τζούντυ Χάντλστον αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως ο Τζιμ Μόρισον την βίασε όσο ήταν σε σχέση. «Δεν ήθελα να κάνω σεξ μαζί του, του είπα όχι, αλλά μου κράτησε τα χέρια πίσω -χωρίς να το δικαιολογώ, νομίζω πως απλά τρελάθηκε», θυμάται. Όπως ανέφερε, επίσης, η ιδιοσυγκρασία του άλλαζε στη στιγμή. «Το βλέμμα του ήταν τη μία στιγμή γλυκό και τρυφερό και την άλλη έμοιαζε σαν δαίμονας. Εννοώ πως μάτια του ήταν διεσταλμένα, γέμιζαν με οργή».

Τζιμ Μόρισον και Τζούντυ Χάντλστον γνωρίστηκαν σε μία συναυλία των Doors, στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ξεκίνησαν δεσμό και έμειναν μαζί για τέσσερα χρόνια.

Ο τραγουδιστής έφυγε, ωστόσο, πολύ νέος από τη ζωή, μόλις στα 27 του χρόνια. Το 1991, η Χάντλστον κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, με τίτλο «This Is the End… My Only Friend: Living and Dying with Jim Morrison», περιγράφοντας στιγμές που είχαν μαζί. Αργότερα, το 2013 συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ένα ακόμη βιβλίο για τον Τζιμ Μόρισον, με επιπλέον κεφάλαια, με τίτλο «Love Him Madly».

Όπως διαβάζουμε στο People, σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2015 στο Medium, η ίδια παραδέχτηκε πως ο Τζιμ Μόρισον της είχε πως δεν ήθελε να γίνει ο επίσημος σύντροφός της. «Κρυφά πίστευα ότι θα τον κέρδιζα. Δεν καταλάβαινα το τίμημα που πλήρωνα, πόσο τον συνέφερε που συμφωνούσα. Αισθάνομαι συμπόνια για Τζιμ, φαινόταν να είναι παγιδευμένος.

Ο Τζιμ Μόρισον έχοντας απογοητευτεί από τη φήμη, έκανε την τελευταία του συναυλία με τους The Doors, τον Δεκέμβριο του 1970 και μετακόμισε με την τότε σύντροφό του, Πάμελα Κούρσον, στο Παρίσι. Εκεί ήλπιζε να αφοσιωθεί στην ποίηση.

Η Κούρσον, που πέθανε το 1974 από υπερβολική δόση ηρωίνης, βρήκε τον Τζιμ Μόρισον νεκρό στην μπανιέρα του διαμερίσματος τους. Ωστόσο, δεν έγινε ποτέ νεκροψία.