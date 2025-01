Η Ιβάνκα Τραμπ, το κυπαρρισί σύνολο και η (ατυχής) αναφορά στο Handmaid's Tale

Κομψή μεν, έγινε viral στα social για άλλους λόγους δε

Η Ιβάνκα Τραμπ ήταν σίγουρη πολύ κομψή στην χθεσινή, δεύτερη ορκωμοσία του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στεκόμενη δίπλα του, στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, καθώς ορκιζόταν ως ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Ιβάνκα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα σύνολο σε σκούρο πράσινο χρώμα – μία κομψή φούστα με σακάκι, συνδυασμένη με ένα ασορτί καπέλο.

Η ενδυματολογική επιλογή της Ιβάνκα προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί θαυμαστές της επαίνεσαν το κομψό της στυλ, ωστόσο, δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που τη σχολίασαν για... άλλο λόγο. Ορισμένοι χρήστες του Χ έκαναν παραλληλισμούς με τη δυστοπική σειρά The Handmaid’s Tale, όπου οι γυναίκες συχνά απεικονίζονται να φορούν αποχρώσεις του πράσινου, παρόμοιες με το ντύσιμο της Ιβάνκα.

Κάποιος ανήρτησε μια φωτογραφία σύγκρισης της Ιβάνκα με την ηθοποιό Ιβόν Στραχόφσκι στον ρόλο της Σερένα Τζόι Γουότερφορντ από τη σειρά, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: "Μου θυμίζει λίγο εκείνη." Άλλος χρήστης αστειεύτηκε, γράφοντας: "Ήρθε κατευθείαν από τα γυρίσματα της έκτης σεζόν του Handmaid’s Tale." Άλλο σχόλιο ανέφερε: "Δεν είχα ιδέα ότι η Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων βρίσκεται στην πόλη," κάνοντας αναφορά στις στρατιωτικές στολές της γνωστής στρατιωτικής μονάδας.

Κάποιοι χρήστες προσέγγισαν το θέμα από πολιτική σκοπιά. Ένας χρήστης επεσήμανε τη συμβολική σημασία της πράσινης απόχρωσης που φορούσε η Ιβάνκα, γράφοντας: "Η απόχρωση του πράσινου που φοράει είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη των συζύγων στο 'The Handmaid’s Tale'. Και είναι απολύτως ταιριαστό, δεδομένου του σχεδίου του πατέρα της να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων."

Ivanka Trump, The Handmaid’s Tale pic.twitter.com/gDjO36hQQi — Leticia Lorena (@leticialorena__) January 20, 2025

Ivanka Trump’s inauguration day outfit earns comparisons to Handmaid’s Tale wives https://t.co/XbRPyAB2xE — The Independent (@Independent) January 21, 2025

Ενώ η εμφάνιση της Ιβάνκα προσέλκυσε την προσοχή τόσο για τη μόδα όσο και για τους πολιτικούς συμβολισμούς που τη συνόδευαν, ο ρόλος της στη νέα διακυβέρνηση του πατέρα της φαίνεται να αλλάζει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Skinny Confidential Him & Her Podcast, η Ιβάνκα δήλωσε ότι σκοπεύει να υποστηρίξει τον πατέρα της με διαφορετικό τρόπο κατά τη δεύτερη θητεία του. Έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πρώτη του διοίκηση, εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει επίσημη κυβερνητική θέση αυτή τη φορά.

"Ο κύριος λόγος που δεν επιστρέφω για να υπηρετήσω είναι ότι γνωρίζω το κόστος, και δεν είναι ένα τίμημα που είμαι διατεθειμένη να επιβαρύνω τα παιδιά μου," δήλωσε η Ιβάνκα, μητέρα τριών παιδιών. Η Ιβάνκα περιέγραψε την απόφασή της ως μια επιλογή που υπαγορεύτηκε από την επιθυμία της να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της, τονίζοντας ότι θέλει να είναι παρούσα για τα παιδιά της χωρίς τις απαιτήσεις ενός δημόσιου αξιώματος.