Το Netflix φέρνει μία δυνατή whodunnit σειρά, με τη Σόντα Ράιμς στην παραγωγή. Επιτυχία μυρίζεται

Στο “The Residence”, θα γίνει διαθέσιμο στο Netflix τον Μάρτιο, οι ύποπτοι είναι 157

Ό,τι έχει ατμόσφαιρα Άγκαθα Κρίστι, είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτο. Και η αλήθεια είναι πως το Netflix έχει καιρό να προσθέσει στη βιβλιοθήκη του μια ωραία whodunnit σειρά, αλλά φαίνεται πως έχει ετοιμάσει κάτι πολύ καλό για τους συνδρομητές του, τον Μάρτιο. Λέγεται “The Residence”, είναι ιδέα της εξαιρετικής Σόντα Ράιμς (Grey's Anatomy, Bridgerton) και σενάριο του Πολ Ουίλιαμ Ντέιβις, που βρισκόταν στην παραγωγή του επιτυχημένου Scandal.

Το “The Residence” είναι ένα δράμα μυστηρίου που θυμίζει αρκετά το Knives Out, που είναι διαθέσιμο στο Netflix. Πραγματεύεται μία δολοφονία που λαμβάνει χώρα στον Λευκό Οίκο, την οποία μία ντετέκτιβ παλεύει να την εξιχνιάσει. Την υποδύεται η υπέροχη Ούζο Αντούμπα. Ο Πολ Ουίλιαμ Ντέιβις είπε για τη σειρά πως είναι «πολλά πράγματα. Είναι αστείο, έχει σασπένς, είναι έξυπνο και γνήσια ρομαντικό».

Youtube

Όπως και να ‘χει, αν έχεις δει στο παρελθόν τα επικά How to Get Away with Murder και Scandal, τότε ενδεχομένως το The Residence δεν πρέπει να σου ξεφύγει. Σίγουρα δεν θα είναι τόσο δραματικό όσο τα πρώτα δύο, αλλά ποιος λέει όχι σε μία whodunnit σειρά; Ειδικά όταν από πίσω βρίσκεται η Σοντα Ράιμς που μας έχει χαρίσει επιτυχημένες παραγωγές. Ελπίζουμε απλά και αυτή η σειρά που θα προστεθεί σύντομα στο Netflix, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Επιπλέον, αν και το "The Residence" είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Κέιτ Άντερσεν Μπράουερ, «The Residence: Inside the Private World of the White House», η πλοκή δεν βασίζεται τόσο σε αυτό. Ακόμα και η ιστορία θα είναι καινούργια στη σειρά.

Η επίσημη σύνοψη του Netflix αναφέρει: «132 δωμάτια. 157 ύποπτοι. Ένα πτώμα. Μια πολύ εκκεντρική ντετέκτιβ. Ένα καταστροφικό επίσημο δείπνο. Το 'The Residence' είναι μια παλαβή ιστορία μυστηρίου με φόντο όλες τις γωνιές του Λευκού Οίκου και πρωταγωνιστές το ετερόκλητο προσωπικό της πιο διάσημης έπαυλης στον κόσμο».

Πρωταγωνιστούν οι Ούζο Αντούμπα, Τζιανκάρλο Εσποσίτο, Σούζαν Κελέτσι Γουάτσον, Τζέισον Λι, Κεν Μαρίνο, Εντουίνα Φίντλεϊ Ντίκερσον και Ράνταλ Παρκ.