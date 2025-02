Η Μπιάνκα Σένσορι με (εντελώς) naked look στα Grammy - Οι διοργανωτές την απομάκρυναν από την τελετή

Η Μπιάνκα Σένσορι - δυστυχώς - γι’ ακόμα μια φορά δεν μας εξέπληξε με την εμφάνισή της

Η 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 02/02 στο Λος Άντζελες και όλοι οι εκπρόσωποι της μουσικής ήταν εκεί. Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς ήταν ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σένσορι και - για ακόμα μια φορά - η εμφάνισή τους τράβηξε τα βλέμματα. Σίγουρα, όχι για τους σωστούς λόγους.

Όλα έδειχναν «κανονικά» μέχρι τη στιγμή που η Μπιάνκα Σένσορι γύρισε την πλάτη στους φωτογράφους στο red carpet, κατέβασε το μαύρο παλτό της μέχρι τη μέση και λίγα δευτερόλεπτα μετά, το άφησε στο πάτωμα, αποκαλύπτοντας το naked look της. Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ φόρεσε ένα μίνι see through φόρεμα, χωρίς εσώρουχα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη εμφάνισή της.

Kanye West has his wife Bianca Censori looking almost completely nude at the Grammy’s 👀 pic.twitter.com/1bGhFTgEFo — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) February 2, 2025

Όπως ήταν λογικό, η Μπιάνκα Σένσορι μονοπώλησε τα φλας των φωτογράφων με τις πόζες της. Και ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια προκλητική εμφάνισή της, είναι η πρώτη φορά που είχαμε άμεση αντίδραση. Διοργανωτές των βραβείων Grammy απαίτησαν να αποχωρήσουν από την τελετή μαζί με τον ράπερ, σύμφωνα με τα ξένα μέσα. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι έφυγαν, μετά από προσωπική επιθυμία τους.

Getty Images

Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο look της Μπιάνκα Σένσορι προκάλεσε αντιδράσεις, αφού κάθε σημείο του σώματός της ήταν ολοφάνερο. Ακόμα κι αν είσαι ο μεγαλύτερος οπαδός του μινιμαλισμού, αυτή η εμφάνιση ξεπερνάει τα όρια. Παρά το γεγονός ότι ήταν γυμνή, η Μπιάνκα Σένσορι πόζαρε με μεγάλη άνεση στο φακό.

Και δεν ξέρουμε για εσάς, όμως εμείς προβληματιστήκαμε (ξανά) με τις στιλιστικές επιλογές της. Άραγε, ήταν προσωπική επιθυμία της Μπιάνκα Σένσορι να εμφανιστεί έτσι στα Grammy ή δεν είχε λόγο στην απόφαση του Κάνιε Γουέστ για το look της;