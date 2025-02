Το σπίτι από τη σειρά "Nobody Wants This" πωλείται και η τιμή του είναι εξωφρενική

Λογικό, βέβαια, αν σκεφτεί κανείς την επιτυχία που σημείωσε το "Nobody Wants This" στο Netflix

Προς πώληση είναι το σπίτι της τηλεοπτικής Τζοάν που την υποδύεται η Κρίστεν Μπελ, από το Nobody Wants This, στο Λος Άντζελες. Η τιμή του, μετά την επιτυχία της σειράς, προφανώς ανέβηκε σε σύγκριση με εκείνη του 2021, που άλλαξε τελευταία φορά χέρια ιδιοκτήτη για 2,35 εκατ. δολάρια. Τώρα, κοστολογείται στα 3,8 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την ανάρτηση στο Realtor.com.

Πριν βέβαια αποτελέσει σκηνικό για το Nobody Wants This, είχε βρεθεί στη λίστα πώλησης για 3,5 εκατ. δολάρια. Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, έχουν φυσικά διαφορές σε σχέση με τη διακόσμηση που είδαμε στη σειρά, ωστόσο με μία πιο ανανεωμένη αισθητική.

Realtor.com

H πώληση του σπιτιού επιβεβαιώνει το ότι η πρωταγωνίστρια Nobody Wants This, θα αλλάξει τοποθεσία. Και αυτό που αποτελούσε σκηνικό, θα περάσει στα χέρια όποιου αγοραστή προθυμοποιείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσει το σπίτι, εποχής του 1926.

Η εν λόγω κατοικία «ανακαινίστηκε πρόσφατα και σχολαστικά για να συνδυάσει τη διαχρονική κομψότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια», αναφέρει η καταχώριση, η οποία εκπροσωπείται από τον Μαρκ Νόα του Sotheby's International Realty.

Realtor.com

Realtor.com

Ο σχεδιαστής David Lucido, με έδρα τη Νέα Υόρκη και το Palm Beach, FL, δημιούργησε τους εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια. Έχει επίσης έναν ανεξάρτητο ξενώνα και μια πισίνα. Τα κυριότερα σημεία του ανασχεδιασμένου χώρου των 3.776 τ.μ., περιλαμβάνουν μια υπέροχη κουζίνα, με μια ενσωματωμένη γωνιά για πρωινό. Έπειτα, υπάρχει το δάπεδο με πλακάκια από τερακότα και ένα μπαρ.

«Όταν αναλαμβάνω ένα έργο σαν αυτό, είναι σημαντικό για μένα να τιμώ την αυθεντική αρχιτεκτονική του σπιτιού και να του δίνω μια αυθεντική αίσθηση που ταιριάζει στην εποχή», είπε ο Lucido στο ELLE Decor.