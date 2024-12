Nobody Wants This: Τι ξέρουμε για τη 2η σεζόν και πότε αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix

Το Nobody Wants This θα εξερευνήσει τις συνέπειες της απόφασης του Νόα και το κατά πόσο η σχέση του με την Τζοάν είναι δυνατή

Το Nobody Wants This ήταν η ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς. Μία ρομαντική κομεντί που δεν έχει καμία σχέση με όσες έχουμε δει στο Netflix. Από τη στιγμή που η σειρά της Έριν Φόστερ έγινε διαθέσιμη, η επιτυχία ήρθε αστραπιαία. Οι συνδρομητές την οδήγησαν στην κορυφή του Top10 και οι κριτικοί την εκθείαζαν. Βέβαια, ήταν και η επιστροφή του Άνταμ Μπρόντι, που από μόνος του είναι ένας σοβαρός λόγος για να παρακολουθήσεις τη σειρά.

Μετά το hype, το Nobody Wants This πήρε το πράσινο φως και για τη δεύτερη σεζόν, και ίσως, υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και για τρίτη. Τουλάχιστον, αυτό άφησε να εννοηθεί η δημιουργός σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter. Αλλά προς το παρόν, δεν είναι τίποτα σίγουρα και ίσως εξαρτηθεί και από την πορεία των νέων επεισοδίων.

Η σειρά ακολουθεί έναν αντισυμβατικό γοητευτικό ραβίνο, που έλυσε τον αρραβώνα του προς έκπληξη όλων και μία αγνωστικίστρια sex podcaster, που βγαίνει το ένα αποτυχημένο ραντεβού μετά το άλλο. Ας γίνουν και οι συστάσεις: Πρόκειται για τους Νόα και Τζοάν. Αν και αυτά τα ξέρετε.

Imdb

Nobody Wants This: Τι περιμένουμε στη 2η σεζόν

Ξέρετε επίσης πως η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε με μία φορτισμένη στιγμή μεταξύ της Τζοάν και του Νόα. Συνειδητοποιώντας τη σημασία της πίστης του, αλλά και τον ρόλο που έχει η οικογένεια του, εκείνη αποφάσισε να κάνει πίσω και να δώσει τέλος στη σχέση τους. Σε αντίθεση με τον Νόα, που τελικά επέλεξε να την διεκδικήσει, αφήνοντας έτσι την πόρτα ανοιχτή για να δούμε την ιστορία να συνεχίζει.

Πράγμα που θα συμβεί με τη δεύτερη σεζόν, και εδώ έρχονται αυτά που δεν ξέρετε. Η συνέχεια θα εξερευνήσει τις συνέπειες αυτής της απόφασης, εστιάζοντας στο πώς η επιλογή του Νόα να παραμείνει με την Τζοάν, θα επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Με λίγα λόγια, τα νέα επεισόδια θα αναδείξουν την πολυπλοκότητα της σχέσης τους.

Μία από τις αναμενόμενες συνέπειες πάντως, είναι πως ο Νόα δεν θα αναλάβει ως επικεφαλής ραβίνος, που σημαίνει ότι εκτός από την καριέρα του, είναι πιθανό να εγκαταλείψει και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η οικογένεια του θα βρίσκεται απέναντί του, εκτός φυσικά από τον αδερφό του.

Το ζευγάρι θα δεχτεί πιέσεις και θα φανεί κατά πόσο η σχέση τους είναι όντως δυνατή. Μπορεί άραγε η αγάπη τους να επιβιώσει από τις πιέσεις της θρησκείας και της οικογένειας;

Πότε θα επιστρέψει το Nobody Wants This για τη δεύτερη σεζόν

Είναι γεγονός πως κάθε φορά που μία σειρά στο Netflix κάνει επιτυχία, οι συνδρομητές χάνουν το ενδιαφέρον τους μέχρι να επιστρέψει με νέα σεζόν. Συνήθως οι παραγωγές καθυστερούν πολύ, αν και δεν θα συμβεί το ίδιο με το Nobody Wants This. Δεν θα περάσουν δύο χρόνια για να δούμε τα νέα επεισόδια.

Σε πρώτη φάση τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2025 και θα διαρκέσουν μέχρι τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ό,τι πρέπει για binge-watching μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.