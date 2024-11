Nobody Wants This: Η σκηνή που η Κρίστεν Μπελ και ο Άνταμ Μπρόντι αυτοσχεδίασαν και τελικά έμεινε αυτούσια

Και αποδείχθηκε πόση χημεία έχουν μεταξύ τους οι δύο ηθοποιοί

Δεν ήταν μόνο το σενάριο και η σκηνοθεσία που έκαναν το Nobody Wants This μία από τις καλύτερες rom-com του Netflix, ήταν και οι πρωταγωνιστές της σειράς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ο Άνταμ Μπρόντι και η Κρίστεν Μπελ αποδείχθηκε πως είχαν τόση χημεία μεταξύ τους, σε σημείο που μάλιστα αυτοσχεδίασαν, όπως αποκάλυψε η Έριν Φόστερ.

Συγκεκριμένα, η δημιουργός του Nobody Wants This είπε πως οι δύο ηθοποιοί αυτοσχεδίασαν στη σκηνή που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, καθώς όλα προέκυψαν από ένα λάθος του Μπρόντι. Στο πρώτο επεισόδιο, όταν δηλαδή η Τζοάν και ο Νόα συναντιούνται στο σπίτι μίας φίλης, οι δυο τους συνομιλούν στην κουζίνα με την Τζοάν να ζητάει τη βοήθεια του για να της ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί.

Τελικά, αποδείχθηκε πως η δυσκολία του στο να το ανοίξει, ήταν αληθινή. Τίποτα από όσα είδαμε στην σκηνή δεν ήταν μέσα στο σενάριο.

«Ανακαλύψαμε σε πραγματικό χρόνο πως ο Άνταμ δεν ξέρει πώς να ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί», αποκάλυψε η Φόστερ, και πρόσθεσε: «Ωστόσο και οι δύο παρέμειναν στους ρόλους τους. Και τελικά ήταν τόσο ξεχωριστή σκηνή, ακριβώς επειδή ήταν απόλυτα αληθινή.

Αυτή η σκηνή πάντως ήταν που επιβεβαίωσε την χημεία μεταξύ του Νόα και της Τζοάν. Εξού και η δεύτερη σεζόν πήρε πολύ εύκολα το πράσινο φως. Βέβαια, θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή, αφού σύμφωνα με την Έριν Φόστερ, το Nobody Wants This δεν προβλέπεται να έρθει πριν το φθινόπωρο του 2025.

