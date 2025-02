Οι 4 σειρές να ξεκινήσεις και να μην είναι μία ακόμη απογοήτευση στη ζωή σου

Για να μην αναζητάς άσκοπα, εστίασε σε αυτές τις σειρές και δεν θα χάσεις

Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα σου προτείνω ταινίες, αλλά σειρές. Θα κάνω βέβαια μία εξαίρεση για μία ταινία, το "The Brutalist", που παίζεται τώρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και πραγματικά αξίζει στο 100% να αφιερώσεις τέσσερις συνολικά ώρες από τη ζωή σου. Τέλος πάντων, πάμε στις σειρές.

Εδώ τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Και οι τέσσερις σειρές, είναι φρέσκες. Κάποιες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά μη σε τρομάζει αυτό. Θα έχεις πολύ καλό υλικό για σήμερα και αύριο. Disney+, AppleTv, Netflix, όποια και να διαλέξεις, αλήθεια, θα χαρείς ωραία πλοκή και ερμηνείες.

4 σειρές για να ξεκινήσεις

Paradise - Disney+

Από τις σειρές που περίμενα δια καώς να ξεκινήσω. Οβάλ γραφείο, Αμερικανός πρόεδρος, πράκτορας μυστικής υπηρεσίας, έγκλημα και ένα βασικό ερώτημα: Ποιος είναι ο δολοφόνος. Το Paradise στο Disney+ είναι η σειρά που αξίζει να ξεκινήσεις. Δεν θα χάσεις τον χρόνο σου, δηλαδή. Και επίσης όπως σου έχω γράψει και πιο αναλυτικά, πρωταγωνιστεί και ο υπέροχος Στέρλινγκ Κ. Μπράουν. Γιατί στην προτείνω ξανά; Γιατί δεν θέλω να σου ξεφύγει σε καμία περίπτωση.

Prime Target - AppleTv

Αν και ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τα μαθηματικά, το Prime Target στο Apple TV, με κέρδισε. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο; Άμεση. Πρωταγωνιστή ο Λίο Γούνταλ (τον ξέρεις από το One Day), ο οποίος υποδύεται έναν ερευνητή μαθηματικών. Λαμπρό μυαλό, όχι τίποτα συνηθισμένο. Βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ανακάλυψη, που όμως θα του φέρει μπελάδες. Ποια είναι αυτή; Αν καταφέρει να αποκωδικοποιήσει τους πρώτους αριθμούς, θα έχει τον έλεγχο όλων των υπολογιστών του κόσμου. Είναι από τις σειρές που κολλάς; Ω, ναι.

The Trauma Code: Heroes on Call - Netflix

Μετά το Squid Game, η Κορέα είναι πλέον σαν τις ισπανικές σειρές όταν είχε σκάσει μύτη το La Casa de Papel: Must-see. Το The Trauma Code: Heroes on Call είναι από αυτές τις σειρές που τις ξεκινάς μη γνωρίζοντας τι θα δεις, αλλά τελικά καταλήγεις να βλέπεις το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Τrust me, δεν θα στο πρότεινα διαφορετικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με γιατρούς, όχι σαν το Grey’s Anatomy ή κάτι παρόμοιο. Δεν είναι ένα ακόμη ιατρικό δράμα. Ένας βετεράνος γιατρός πολέμου, ικανότατος μάλιστα, πρέπει να δημιουργήσει μία κορυφαία ομάδα τραύματος. Αλλά, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θα καταλάβεις μόλις τη δεις.

Mythic Quest - AppleTv

Για να γελάσει περισσότερο το χειλάκι σου και να κάνεις ένα disconnect από τα όσα συμβαίνουν, το Mythic Quest είναι αυτό που χρειάζεσαι. Το φάρμακο στην μουντίλα. Η κωμική σειρά έχει τέσσερις σεζόν (η 4η έγινε διαθέσιμη πρόσφατα) επομένως άφησε κινητό στην άκρη και απλά πέρνα καλά. Δεν θέλω να τρομάξεις που διαδραματίζεται στον χώρο του gaming (αν δεν είσαι fan του είδους δηλαδή), γιατί πραγματικά θα εκπλαγείς. Το Mythic Quest είναι σίγουρα από τις comfort σειρές και αυτές είναι αναγκαίες.