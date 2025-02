BAFTA 2025: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς - Conclave, The Brutalist, Emilia Pérez ξεχώρισαν

Το δραματικό θρίλερ Conclave κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς στο BAFTA 2025

Τα BAFTA 2025 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall στο Southbank Center του Λονδίνου και όλοι οι κινηματογραφικοί αστέρες - κι όχι μόνο - που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον την περασμένη σεζόν, έδωσαν το «παρών». Μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των Oscars, τα βραβεία BAFTA αποτέλεσαν για πολλούς μια πρόγευση για όλα όσα πρόκειται να δούμε στην οσκαρική τελετή στις 2 Μαρτίου.

Το Conclave ήρθε να επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά του σε 12 κατηγορίες, αφού απέσπασε το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία, κατακτώντας την κορυφή. Παράλληλα, απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας και Διασκευασμένου Σεναρίου, ξεχωρίζοντας από τις συνποψήφιές της. Σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν το The Brutalist και το Emilia Pérez, κερδίζοντας, επίσης, σημαντικά βραβεία, όπως - μεταξύ άλλων - του Καλύτερου Ηθοποιού για την πρώτη και Β’ Γυναικείου Ρόλου για τη δεύτερη.

Να θυμίσουμε πως στις αρχές της χρονιάς, όταν πραγματοποιήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες 2025, το The Brutalist και το Emilia Pérez είχαν ανακηρυχθεί οι μεγάλοι νικητές. Συνεπώς, οι πιθανότητες να τις δούμε να σαρώνουν και στα βραβεία Oscar όλο και πληθαίνουν.

Βραβεία BAFTA: Η λίστα με τους νικητές της βραδιάς

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Anora»

«The Brutalist»

«A Complete Unknown»

«Conclave» – Νικητής

«Emilia Pérez»

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟΥ ΡΌΛΟΥ

Cynthia Erivo, «Wicked»

Karla Sofía Gascón, «Emilia Pérez»

Marianne Jean-Baptiste, «Hard Truths»

Mikey Madison, «Anora» – Νικήτρια

Demi Moore, «The Substance»

Saoirse Ronan, «The Outrun»

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Adrien Brody, «The Brutalist» – Νικητής

Timothée Chalamet, «A Complete Unknown»

Colman Domingo, «Sing Sing»

Ralph Fiennes, «Conclave»

Hugh Grant, «Αιρετικός»

Sebastian Stan, «The Apprentice»

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟΥ ΡΌΛΟΥ

Selena Gomez, «Emilia Pérez»

Ariana Grande, «Wicked»

Felicity Jones, «The Brutalist»

Jamie Lee Curtis, «The Last Showgirl»

Isabella Rossellini, «Conclave»

Zoe Saldaña, «Emilia Pérez» – Νικήτρια

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΎ ΡΟΛΟΥ

Yura Borisov, «Anora»

Kieran Culkin, «A Real Pain» – Νικητής

Clarence Maclin, «Sing Sing»

Edward Norton, «A Complete Unknown»

Guy Pearce, «The Brutalist»

Jeremy Strong, «The Apprentice»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

«Anora» – Sean Baker

«The Brutalist» – Brady Corbet – Νικητής

«Conclave» – Edward Berger

«Dune: Denis Villeneuve

«Emilia Pérez» – Jacques Audiard

«The Substance » – Coralie Fargeat

ΠΡΩΤΌΤΥΠΟ ΣΕΝΆΡΙΟ

«Anora» – σε σενάριο του Sean Baker

«The Brutalist» – σε σενάριο Brady Corbet και Mona Fastvold

«Kneecap» – σενάριο Rich Peppiatt, ιστορία Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

«A Real Pain» – σε σενάριο του Jesse Eisenberg – Νικητής

«The Substance» – σε σενάριο της Coralie Fargeat

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«A Complete Unknown» – σενάριο των James Mangold και Jay Cocks

«Conclave» – σενάριο του Peter Straughan – Νικητής

«Emilia Pérez» – σενάριο του Jacques Audiard

«Nickel Boys» – σενάριο των RaMell Ross και Joslyn Barnes

«Sing Sing» – σενάριο των Clint Bentley και Greg Kwedar, σενάριο των Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence “Divine Eye” Maclin, John “Divine G” Whitfield

ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ

«Bird» – Andrea Arnold, Tessa Ross, Juliette Howell, Lee Groombridge

«Blitz» – Steve McQueen, Tim Bevan, Eric Fellner, Anita Overland

«Conclave» – Edward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman, Peter Straughan – Νικητής

«Gladiator II» – Ridley Scott, Douglas Wick, Lucy Fisher, Michael Pruss, David Scarpa, Peter Craig

«Hard Truths » – Mike Leigh, Georgina Lowe

«Kneecap» – Rich Peppiatt, Trevor Birney, Jack Tarling, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

«Lee» – Ellen Kuras, Kate Solomon, Kate Winslet, Liz Hannah, Marion Hume, John Collee, Lem Dobbs

«Love Lies Bleeding» – Rose Glass, Andrea Cornwell, Oliver Kassman, Wereonika Tofilska

«The Outrun» – Nora Fingscheidt, Sarah Brocklehurst, Dominic Norris, Jack Lowden, Saoirse Ronan, Amy Liptrot

«Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl» – Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek, Mark Burton

ΝΤΕΜΠΟΎΤΟ ΒΡΕΤΑΝΟΎ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ, ΣΚΗΝΟΘΈΤΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ

«Hoard» – Luna Carmoon (Σκηνοθεσία, σενάριο)

«Kneecap» – Rich Peppiatt (σκηνοθεσία, σενάριο) – Νικητής

«Monkey Man» – Dev Patel (Σκηνοθεσία)

«Santosh» – Sandhya Suri (σκηνοθέτις, σεναριογράφος), James Bowsher (παραγωγός), Balthazar de Ganay (παραγωγός), παραγωγή επίσης από τους Alan McAlex, Mike Goodridge

«Sister Midnight» – Karan Kandhari (Σκηνοθεσία, σενάριο)

*Με πληροφορίες από: Variety

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

«All We Imagine as Light» – Payal Kapadia, Thomas Hakim

«Emilia Pérez» – Jacques Audiard – Νικητής

«Είμαι ακόμα εδώ« (»Ainda Estou Aqui») – Walter Salles

«Kneecap» – Rich Peppiatt, Trevor Birney

«The Seed of the Sacred Fig» – Mohammad Rasoulof, Amin Sadraei

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ

«Black Box Diaries» – Shiori Ito, Hanna Aqvilin, Eric Nyari

«Daughters» – Natalie Rae, Angela Patton

«No Other Land» – Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor

«Super/Man: The Christopher Reeve Story» – Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert Ford – Νικητής

«Will & Harper» – Josh Greenbaum, Rafael Marmor, Christopher Leggett, Will Ferrell, Jessica Elbaum

ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

«Flow» – Gints Siibalodis, Matīss Kaža

«Inside Out 2» – Kelsey Mann, Mark Nielsen

«Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl» – Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek – Νικητής

«The Wild Robot» – Chris Sanders, Jeff Hermann

ΠΑΙΔΙΚΉ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΤΑΙΝΊΑ

«Flow» – Gints Siibalodis, Matīss Kaža

«Kensuke’s Kingdom» – Kirk Hendry, Neil Boyle, Camilla Deakin

«Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl» – Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek – Νικητής

«The Wild Robot» – Chris Sanders, Jeff Hermann

CASTING

«Anora» – Sean Baker, Samantha Quan – Νικητής

«The Apprentice» – Stephanie Gorin, Carmen Cuba

«A Complete Unknown» – Yesi Ramirez

«Conclave» – Nina Gold, Martin Ware

«Kneecap» – Carla Stronge

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΗΣΗ

«The Brutalist» – Lol Crawley – Νικητής

«Conclave» – Stéphane Fontaine

«Dune: Greig Fraser

«Emilia Pérez» – Paul Guilhaume

«Nosferatu» – Jarin Blaschke

EDITING

«Anora» – Sean Baker

«Conclave» – Nick Emerson – Νικητής

«Dune: Joe Walker

«Emilia Pérez» – Juliette Welfling

«Kneecap» – Julian Ulrichs, Chris Gill

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΜΩΝ

«Blitz» – Jacqueline Durran

«A Complete Unknown» – Arianne Phillips

«Conclave» – Lisy Christl

«Nosferatu» – Linda Muir

«Wicked» – Paul Tazewell – Νικητής

ΜΑΚΙΓΙΆΖ & ΜΑΛΛΙΆ

«Dune: Part Two» – Love Larson, Eva Von Bahr

«Emilia Pérez» – Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini, Romain Marietti

«Nosferatu» – David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton

«The Substance» – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli – Νικητής

«Wicked» – Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth

ORIGINAL SCORE

«The Brutalist» – Daniel Blumberg – Νικητής

«Conclave» – Volker Bertelmann

«Emilia Pérez» – Camille, Clément Ducol

«Nosferatu» – Robin Carolan

«The Wild Robot » – Kris Bowers

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

«The Brutalist» – Judy Becker, Patricia Cuccia

«Conclave» – Suzie Davies, Cynthia Sleiter

«Dune: Patrice Vermette, Shane Vieau

«Nosferatu» – Craig Lathrop

«Wicked» – Nathan Crowley, Lee Sandales – Νικητής

ΗΧΟΣ

«Blitz» – John Casali, Paul Cotterell, James Harrison

«Dune: Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King – Νικητής

«Gladiator II» – Stéphane Bucher, Matthew Collinge, Paul Massey Danny Sheehan

«The Substance » – Valérie Deloof, Victor Fleurant, Victor Praud, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle Villard

«Wicked» – Robin Baynton, Simon Hayes, John Marquis, Andy Nelson, Nancy Nugent

ΕΙΔΙΚΆ ΟΠΤΙΚΆ ΕΦΈ

«Better Man» – Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs

«Dune: Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe – Νικητής

«Gladiator II » – Mark Bakowski, Neil Corbould, Nikki Penny, Pietro Ponti

«Kingdom of the Planet of the Apes» – Erik Winquist, Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz

«Wicked» – Pablo Helman, Paul Corbould, Jonathan Fawkner, Anthony Smith

ΒΡΕΤΑΝΙΚΌ ANIMATION ΜΙΚΡΟΎ ΜΉΚΟΥΣ

«Adiós» – José Prats, Natalia Kyriacou, Bernardo Angeletti

«Mog’s Christmas» – Robin Shaw, Joanna Harrison, Camilla Deakin, Ruth Fielding

«Wander to Wonder» – Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten Swart – Νικητής

ΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΜΙΚΡΟΎ ΜΉΚΟΥΣ

«The Flowers Stand Silently, Witnessing» – Theo Panagopoulos, Marissa Keating

«Marion» – Joe Weiland, Finn Constantine, Marija Djikic

«Milk» – Miranda Stern, Ashionye Ogene

«Rock, Paper, Scissors » – Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer – Νικητής

«Stomach Bug» – Matty Crawford, Karima Sammout-Kanellopoulou

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα (ψηφίζεται από το κοινό)

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson – Νικητής

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan