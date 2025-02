Το "Bridget Jones: Mad About the Boy" ξεπέρασε το Oppenheimer: Κατέγραψε ρεκόρ εισιτηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η τέταρτη ταινία της Μπρίτζετ Τζόουνς σημείωσε και την μεγαλύτερη επιτυχία συγκριτικά με τις προηγούμενες

Η ταινία Bridget Jones: Mad About the Boy, που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξεπέρασε απλά τις προσδοκίες, αλλά κατέγραψε το καλύτερο άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Universal η επιστροφή της Μπρίτζετ Τζόουνς σημείωσε 14,9 εκατ. δολάρια τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας της, ξεπερνώντας ακόμα και το Oppenheimer.

Αποδείχθηκε πιο δημοφιλής και από το "Captain America: Brave New World" στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ταινία της Marvel να κυριαρχεί κυρίως στη Βόρεια Αμερική, εκεί όπου η Μπρίτζετ Τζόουνς δεν κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, αλλά στην πλατφόρμα του Peacock. Το "Bridget Jones: Mad About the Boy" ήταν επίσης στην κορυφή της κατάταξης στο box office του Σαββατοκύριακου σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ολλανδία και η Νορβηγία.

Imdb

Το τέταρτο μέρος των κινηματογραφικών περιπετειών της ηρωίδας της Ελεν Φίλντινγκ, ακολουθεί την Ρενέ Ζελβέγκερ να είναι πάλι μόνη της, έχοντας χηρέψει αυτή τη φορά. Προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη τα δύο της παιδιά, ωστόσο αποφασίζει να αναλάβει ξανά δράση στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή. Μπαίνει στον κόσμο του dating, γνωρίζει έναν νεαρό άντρα και μαζί του βιώνει έναν ανεξέλεγκτο έρωτα. Η διαφορά ηλικίας όμως, είναι "εκεί".

Aκόμα και αν δεν δηλώνεις fan των προηγούμενων ταινιών, η τετάρτη ταινία της Μπρίτζετ Τζόουνς είναι ίσως το καλύτερο σίκουλ που έχουμε δει σε rom-com. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της είναι διασκεδαστικό, έχει έντονο και το στοιχείο του δράματος, παρουσιάζοντας την πλευρά της απώλειας και του πένθους.

Αν δεν την έχεις δει ακόμα, σου συστήνουμε να της δώσεις την ευκαιρία.