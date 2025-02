Επιστήμονες της NASA αποκάλυψαν ποιες χώρες κινδυνεύουν από τον αστεροειδή, το 2032

H NASA έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις εννέα χώρες, που κινδυνεύουν περισσότερο να τις χτυπήσει ο αστεροειδής

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για έναν αστεροειδή που είναι πιθανό να χτυπήσει τη Γη το 2032. Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα ακριβή μέρη που κινδυνεύουν περισσότερο, η NASA προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση με εκείνα που έχουν υψηλότερο ρίσκο. Αρχικά, ο αστεροειδής έχει την ονομασία 2024 YR4, έχει μέγεθος ανάλογο του Αγάλματος της Ελευθερίας και του Big Ben και σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν πρέπει πλέον να θεωρείται μία απίθανη μία πρόσκρουση.

Εννέα χώρες είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν περισσότερο κίνδυνο και αυτές είναι οι: Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αιθιοπία, Σουδάν, Νιγηρία, Βενεζουέλα, Κολομβία και Εκουαδόρ. Μάλιστα, η πρόσκρουση του μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ίση με 500 ατομικές βόμβες, θέτοντας σε κίνδυνο περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους.

Αν και αρχικά οι πιθανότητες να χτυπήσει ο αστεροειδής τη Γη ήταν αρχικά 2,6% τον Δεκέμβριο, τώρα έχουν αυξηθεί στο 3,1%. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου από οποιονδήποτε μεγάλο αστεροειδή στην ιστορία μέχρι σήμερα.

Ο Ντέιβιντ Ράνκιν, επιστήμονας στο Catalina Sky Survey Project της NASA, πρόβαλε έναν «διάδρομο κινδύνου» για τον αστεροειδή που δείχνει τη μεγάλη έκταση του πλανήτη που θα μπορούσε να χτυπηθεί. Εκτείνεται από τη Νότια Αμερική μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού, τη Νότια Ασία, την Αραβική Θάλασσα και την Αφρική.

... És probable que després d'aquesta campanya d'observació s'hagi d'esperar que retorni cap a l'interior del sistema solar per fer el pas de periheli en 2028 i obtenir, llavors, noves i millors dades. Ara per ara, 2024 YR4 s'ha convertit en l'objecte que més probabilitat... pic.twitter.com/gLA02sJf6v — Joan Anton Català Amigó (@estelsiplanetes) February 19, 2025

Από την άλλη, ο Ρόμπιν Τζορτζ Άντριους, ο οποίος έγραψε και το βιβλίο How to Kill an Asteroid: The Real Science of Planetary Defense προειδοποιεί τους επιστήμονες να μην “χτυπήσουν” την πορεία του αστεροειδή, καθώς ενδέχεται ορισμένα συστατικά του να φτάσουν τελικά στη Γη. «Όπως λέω συχνά, είναι σαν να μετατρέπεις μια οβίδα σε σπρέι κυνηγετικού όπλου. Πολλά θα μπορούσαν να πάνε στραβά αν προσπαθήσουμε να το χτυπήσουμε».