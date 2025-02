7 πλανήτες ευθυγραμμίζονται για τελευταία φορά πριν το 2040 - Η “ πλανητική παρέλαση” στον ουρανό

Μια εντυπωσιακή πλανητική παρέλαση θα κοσμήσει τον ουρανό της Γης

Οι λάτρεις των πλανητών έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι αυτή την εβδομάδα, καθώς ένα σπάνιο φαινόμενο θα εκτυλιχθεί στον ουρανό της Γης. Επτά πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος θα ευθυγραμμιστούν, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες ενός εντυπωσιακού φαινομένου. Η «πλανητική παρέλαση», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, γεγονός που είναι, επίσης, εξαιρετικά σπάνιο.

Ο Ερμής, ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός, ο Δίας και ο Άρης είναι οι επτά πλανήτες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ευθυγράμμιση. Από χθες, Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή θα μπορούμε να παρατηρήσουμε ταυτόχρονα αυτούς τους πλανήτες για τελευταία φορά μέχρι το 2040. Η καλύτερη στιγμή για να παρακολουθήσεις την «παρέλαση των πλανητών» είναι αμέσως μετά τη δύση του ήλιου.

Planet parade 2025: what to know about catching the 7 planets align https://t.co/Yz5JAzvYOv

— MyCentralJersey (@MyCentralJersey) February 26, 2025