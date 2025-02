Τέξας: Ένα κορίτσι 11 ετών αυτοκτόνησε επειδή οι συμμαθητές την απειλούσαν ότι η οικογένειά της θα απελαθεί

Η Τζοσελίν δεχόταν απειλές για εβδομάδες από τους συμμαθητές της

Ένα κορίτσι 11 ετών αυτοκτόνησε στο Τέξας, όταν οι συμμαθητές της στο σχολείο της την απείλησαν ότι η οικογένειά της θα απελαθεί, ενώ της έκαναν bullying και για την καταγωγή της. Το όνομά της ήταν Τζοσελίν Ρόξο Καράνζα. Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου, πέντε μέρες αφότου η μητέρα της τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι τους. Νοσηλευόταν για μία εβδομάδα σε νοσοκομείο στο Ντάλας.

Η Τζοσελίν δεχόταν απειλές απέλασης για εβδομάδες από τους συμμαθητές της στο Gainesville Intermediate School, όπως τόνισε η μητέρα της, Μαραμπέλα Καράνζα, στο Univision. Ο θάνατός της έρχεται εν μέσω της εντολής του Ντόναλντ Τραμπ για τη «μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην αμερικανική ιστορία», προτρέποντας πράκτορες του ICE και άλλων ομοσπονδιακών αρχών να ξεκινήσουν στοχευμένες επιδρομές σε περίπου 12 εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά σε εθνικό επίπεδο.

