Το Νetflix αγόρασε τελικά το "Good Sex" με την Νάταλι Πόρτμαν και αυτά είναι όσα ξέρουμε για τη rom-com

Καταπώς φαίνεται το Netflix πιστεύει πολύ στην ταινία της Νάταλι Πόρτμαν, αν κρίνουμε από το υπέρογκο ποσό που έδωσε για την αγορά της

Το Netflix κέρδισε την μάχη και αγόρασε την πολλά υποσχόμενη rom-com της Λένα Ντάναμ (θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία και το σενάριο), με πρωταγωνίστρια την Νάταλι Πόρτμαν. Μάλιστα, η εταιρεία έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ταινία, δίνοντας 55 εκατομμύρια δόλαρια. Σημειώνεται πως η ηθοποιός μαζί με την Σοφί Μας, με την εταιρεία τους MountainA, θα μοιραστούν την παραγωγή μαζί με την Ντάναμ και τον Μάικλ Κοέν. Αλλά τι ξέρουμε για νέο πρότζεκ της Ντάναμ;

Natalie Portman will star in a new rom-com ‘GOOD SEX’ directed by Lena Dunham.



The film follows a woman who falls for a Brooklyn hipster in his 20s just as she begins a promising relationship with a successful businessman in his 50s



(Source: Deadline)

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2025