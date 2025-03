Oscars 2025: Οι προβλέψεις του BBC για τους νικητές των μεγάλων κατηγοριών - Τα φαβορί που αφήνει εκτός

Οι κριτικοί κινηματογράφου κάνουν τις δικές τους ειδικές προβλέψεις στο BBC για τους νικητές των βραβείων Oscars

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη της 97ης τελετής απονομής των Oscars 2025 και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Χόλιγουντ. Απόψε, το Dolby Theatre θα γεμίσει από φώτα και λάμψη, καθώς όλοι οι κινηματογραφικοί αστέρες θα δώσουν το «παρών» σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του σινεμά. Κι ενώ έχουν προηγηθεί οι Χρυσές Σφαίρες και τα BAFTA Awards, δίνοντάς μας μια πρόγευση για τους νικητές της σημερινής βραδιάς των Oscars, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα.

Το BBC, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της λαμπερής τελετής, μοιράστηκε τις προβλέψεις δύο κριτικών κινηματογράφου για τις μεγαλύτερες κατηγορίες της λίστας. Αδιαμφισβήτητα, η φετινή σεζόν περιλάμβανε δεκάδες άρτιες δουλειές, που ξεχώρισαν τόσο σκηνοθετικά όσο και υποκριτικά, κερδίζοντας μια θέση στις υποψηφιότητες των Oscars - και όχι μόνο. Και μπορεί να είναι από μόνο του τιμητικό να είσαι υποψήφιος στα πιο δημοφιλή και σημαντικά κινηματογραφικά βραβεία του κόσμου, ωστόσο ποιος δεν θέλει να κρατήσει στα χέρια του το περιζήτητο χρυσό αγαλματίδιο;

Oscars 2025: The quirks, record breakers and possible winners https://t.co/VWvlTOIk9t — BBC News (World) (@BBCWorld) February 25, 2025

Η Κάριν Τζέιμς και ο Νίκολας Μπάρμπερ εξέφρασαν, λοιπόν, τις απόψεις τους για τους big winners, με κάποιες να μας εκπλήσσουν και άλλες να μας επιβεβαιώνουν αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Σε λίγες ώρες, όλοι θα γνωρίζουμε τους νικητές των Oscars, ωστόσο, μέχρι τότε, ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα.

Οι νικητές των Oscars, σύμφωνα με τις προβλέψεις του BBC

Oscar Καλύτερης Σκηνοθεσίας:

Κάριν Τζέιμς: Σον Μπέικερ (Anora) / Νίκολας Μπάρμπερ: Σον Μπέικερ (Anora)

Oscar Καλύτερης Ταινίας:

Κάριν Τζέιμς: Anora / Νίκολας Μπάρμπερ: Conclave

Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου:

Κάριν Τζέιμς: Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist) / Νικόλας Μπάρμπερ: Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Oscar Α’ Γυναικείου Ρόλου:

Κάριν Τζέιμς: Φερνάντα Τόρες (I’m still here) / Νίκολας Μπάρμπερ: Ντέμι Μουρ (The Substance)

Oscar Β’ Ανδρικού Ρόλου:

Κάριν Τζέιμς: Κίραν Κάλκιν (A Real Pain) / Νίκολας Μπάρμπερ: Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Oscar Β’ Γυναικείου Ρόλου:

Κάριν Τζέιμς: Ζόε Σαλντάνα (Emilia Perez) / Νίκολας Μπάρμπερ: Ζόε Σαλντάνα (Emilia Perez)

Η έκπληξη της βραδιάς των Oscars

Στις Χρυσές Σφαίρες που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, το «The Brutalist» και το «Emilia Perez» ήταν οι ταινίες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αποσπώντας τα περισσότερα βραβεία. Έπειτα, στα BAFTA Awards που έλαβαν χώρα πριν από λίγες εβδομάδες, το «Conclave» βρέθηκε στην κορυφή των βραβείων, ενώ ακολούθησαν το «The Brutalist» και το «Emilia Perez». Σύμφωνα με τις προβλέψεις των κριτικών κινηματογράφου στο BBC, το «Anora» ενδέχεται να είναι η ταινία που θα κάνει έκπληξη της βραδιάς των Oscars 2025.