Oscars 2025: Οι νικητές της μεγάλης βραδιάς - Το Anora αποκτά το happy end του με 5 Όσκαρ

Μια βραδιά γεμάτη ανατροπές, ιστορικές νίκες, διασκεδαστικές και συγκινητικές στιγμές

Η 97η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της μια βραδιά που θα θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες νίκες, απρόσμενες ανατροπές και συγκινητικές στιγμές έδωσαν τον τόνο σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες απονομές των τελευταίων ετών.

Το Anora είχε το δικό του «χάπι εντ». Η ανεξάρτητη ταινία, που αφηγείται την ιστορία μιας εργαζόμενης του σεξ στο Μπρούκλιν, απέσπασε πέντε Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Σον Μπέικερ και Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μάικι Μάντισον. Με αυτή τη νίκη, ο Μπέικερ ισοφάρισε το ρεκόρ του Γουόλτ Ντίσνεϊ για τα περισσότερα Όσκαρ που κερδήθηκαν σε μία μόνο βραδιά (τέσσερα).

Τα πρώτα σημάδια του θριάμβου του Anora φάνηκαν νωρίς, όταν επικράτησε στην κατηγορία Πρωτότυπου Σεναρίου, νικώντας το A Real Pain, το οποίο θεωρούνταν φαβορί. Στη συνέχεια, απέσπασε το Όσκαρ Μοντάζ, το οποίο επίσης κατέληξε στον Μπέικερ. Συνολικά, το Anora κέρδισε πέντε από τις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιο.

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς ήταν το Β’ Ανδρικού Ρόλου, με τον Κίεραν Κάλκιν να ανεβαίνει στη σκηνή και να ξεπερνά τον εαυτό του σε σχέση με τον ευχαριστήριο λόγο του στα Emmy. Αφού είχε ήδη ανακοινώσει ότι θέλει τρίτο παιδί, αυτή τη φορά είπε στη σύζυγό του – που καθόταν στο κοινό – ότι θέλει… τέταρτο!

Μία ακόμα προβλέψιμη νίκη ήταν αυτή της Ζόι Σαλντάνα για το Emilia Pérez στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου. Παρά τις 13 υποψηφιότητες, η ταινία του Ζακ Οντιάρ κέρδισε μόλις δύο Όσκαρ, αφού έχασε τη δυναμική της όταν επανήλθαν στο προσκήνιο παλαιότερα ρατσιστικά tweets της πρωταγωνίστριας Κάρλα Σοφία Γκασκόν.

Ο Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του, αυτή τη φορά για το The Brutalist, το οποίο απέσπασε συνολικά τρία βραβεία (Φωτογραφίας και Μουσικής, εκτός από Α’ Ανδρικό). Παρά τη δυναμική που είχε αποκτήσει το Conclave μετά τα BAFTA και τα SAG Awards, έφυγε μόνο με το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου.

Το Wicked, με 10 υποψηφιότητες, κέρδισε δύο Όσκαρ, για Κοστούμια και Σκηνικά. Ο Πολ Ταζγουέλ έγινε ο πρώτος μαύρος σχεδιαστής κοστουμιών που κέρδισε Όσκαρ, αποσπώντας την πρώτη θερμή standing ovation της βραδιάς. Το The Substance επικράτησε στην κατηγορία Μακιγιάζ & Κομμώσεις.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών των Oscars 2025

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μάικι Μάντισον (Anora)

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I'm still here)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Διεθνής Ταινία

I’m Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Διασκευασμένο σενάριο

Conclave

A Complete Unknown

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Ταινία μικρού μήκους

I'm Not a Robot

Anuja

A Lien

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Ταινία animation μικρού μήκους

In the Shadow of Cypress

Beautiful Men

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Καλύτερο animation μεγάλου μήκους

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

No Other Land

Black Box Diaries

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Πρωτότυπο Τραγούδι

El Mal (Emilia Pérez)

Like A Bird (Sing Sing)

The Journey (The Six Triple Eight)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Πρωτότυπη Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Wicked

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Κοστούμια

Wicked (Paul Tazewell)

A Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Ήχος

Dune: Part Two

A Complete Unknown

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Σχεδιασμός Παραγωγής

Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Οπτικά Εφέ

Dune: Part Two

Alien: Romulus

Better Man

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked