Στις ΗΠΑ, βρέθηκε 14χρονο αγόρι, μετά από επτά χρόνια - Η υπόθεση είχε προβληθεί στο Unsolved Mysteries του Netflix

Μία απαγωγή που έμελλε, τελικά, να έχει αίσιο τέλος για το έφηβο - σήμερα - αγόρι

Μια απίστευτη είδηση με πρωταγωνιστή ένα αγόρι κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Ο λόγος για τον Αμπντούλ Αζίζ Καν, ο οποίος πριν από επτά χρόνια απήχθη από τη μητέρα του στις ΗΠΑ και μέχρι πρότινος κανείς δεν ήξερε πού βρίσκεται κι αν είναι ζωντανός. Ο 14χρονος εντοπίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Ντένβερ, μετά την καταγγελία ενός άνδρα για εντελώς, ωστόσο, διαφορετικό λόγο.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στο Κολοράντο - το οποίο είχε θέσει προς πώληση - είδε από τις κάμερες ασφαλείας δύο ενήλικες να μπαίνουν στο ακίνητο παράνομα και ειδοποίησε τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τους ρώτησαν για ποιο λόγο βρίσκονται στο σπίτι, εκείνοι απάντησαν πως ήταν συνεργάτες του μεσίτη. Στην πραγματικότητα, ήταν η Ραμπία Χαλίντ (40 ετών) και ο σύζυγός της, Έλιοτ Μπλέικ Μπουρζουά (42 ετών), οι οποίοι μπαινόβγαιναν παράνομα σε αυτή την κατοικία.

Abdul Aziz Khan, who is now 14, was allegedly taken by his mother, who didn’t have custody, seven years ago from Atlanta. https://t.co/3n1x0wEd3Y

— HuffPost Ent (@HuffPostEnt) March 6, 2025