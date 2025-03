“Monopoly” : Το επιτραπέζιο παιχνίδι που αφιερώσαμε ώρες από τη ζωή μας, γίνεται ταινία - Την αναλαμβάνει η εταιρεία της Μάργκο Ρόμπι

Μετά την “Barbie”, το νέο πρότζεκτ της Μάργκο Ρόμπι είναι η “Monopoly”

Η “Monopoly”, το αγαπημένο μας παιδικό επιτραπέζιο, θα μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη, αφού πλέον εξασφαλίστηκε η συνεργασία μεταξύ των εταιρειών παραγωγής, Lionsgate (της Μάργκο Ρόμπι) και LuckyChap. Το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς, αναλαμβάνουν οι Τζον Φράνσις Ντέιλι και Τζόναθαν Γκόλντσταϊν.

«Γνωρίζαμε ότι η LuckyChap θα προσελκύσει τα κορυφαία ταλέντα της βιομηχανίας, και τόσο η Lionsgate όσο και η Hasbro είναι ενθουσιασμένες που οι Γκόλντσταϊνκαι Ντέιλι αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία», δήλωσε η Έριν Γουέστερμαν, συμπρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, η οποία πρόσθεσε για τους δύο σεναριογράφους: «Είμαστε εδώ και καιρό θαυμαστές της δουλειάς τους – δημιουργούν τολμηρές, ευρηματικές και έξυπνες ιστορίες που απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Είναι οι τέλειοι αρχιτέκτονες για αυτό το franchise», είπε.

John Francis Daley and Jonathan Goldstein are going from Dungeons & Dragons to Park Ave, closing a deal to write a movie based on the board game Monopoly. https://t.co/yHDoMayGvX

— The Hollywood Reporter (@THR) March 6, 2025