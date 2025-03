Το καλύτερο βίντεο που θα δεις σήμερα: Ο Πεν Μπάντζλι γίνεται Τζο Γκόλντμπεργκ στο “Nobody Wants This”

Is this a crossover episode;

Αν κάποιος μας ρωτήσει τι είναι αυτό που μας αρέσει στον Πεν Μπάντζλι περισσότερο, θα απαντήσουμε με όλο μας το είναι: η φωνή του. Στη σειρά “You” που υποδύεται τον Τζο Γκόλντμπεργκ, αφηγείται τις σκέψεις του χαρακτήρα του και πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Το δραματικό θρίλερ θα επιστρέψει στις 24 Απριλίου για την τελευταία σεζόν, με τον πρωταγωνιστή μας να γυρίζει στο μέρος όπου ξεκίνησαν όλα, στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο της προώθησης των νέων επεισοδίων, κάποιος στο Netflix σκέφτηκε κάτι πολύ έξυπνο. Έβαλε τον Πεν Μπάντζλι να γίνει Τζο Γκόλντμπεργκ στο “Nobody Wants This” και να περιγράψει τη σκηνή όπου οι δύο πρωταγωνιστές φιλιούνται για πρώτη φορά. Γιατί αυτή η σειρά; Γιατί η πρωταγωνίστρια Κρίστεν Μπελ, δάνεισε τη φωνή της στο “Gossip Girl”, που στο φινάλε μάθαμε πως ήταν ο Ντάνι Χάμφρεϊ, δηλαδή ο Πεν Μπάντζλι.

Το υπέροχο αυτό βίντεο, ξεκινά με τον Πεν Μπάντζλι να λέει την χαρακτηριστική φράση “Hello, Upper East Siders. You know you love me” και αφού εξήγησε τη σύνδεσή του με την Κρίστεν Μπελ συνέχισε: «Σκέφτηκα να ανταποδώσω τη χάρη. Θα κάνω μια μικρή αφήγηση στη σειρά της Κρίστεν, Nobody Wants This».

Δείτε το βίντεο: