Seaside coolness στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Yannis Sergakis στη Γλυφάδα

Το τέταρτο κατάστημα του jewelry brand Yannis Sergakis εγκαινιάστηκε στη Γλυφάδα με ένα event που εξελίχθηκε σε party

Με ένα ατμοσφαιρικό, γεμάτο ενέργεια και απόλυτα καλοκαιρινό vibe opening event, το jewelry brand Yannis Sergakis εγκαινίασε το νέο του κατάστημα στην καρδιά της Γλυφάδας, στην οδό Λαοδίκης 39.

Μετά την Πανεπιστημίου, το Παρίσι και την Πάρο, το τέταρτο κατάστημα του διακεκριμένου δημιουργού ήρθε να προστεθεί στον χάρτη του brand, με μια διάθεση που ισορροπεί ανάμεσα στο island life και τη σύγχρονη urban κομψότητα. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Γιάννης Σεργάκης, «ως μαγαζί των νοτίων προαστίων, που είναι και η περιοχή που μεγάλωσα, έχει έναν αέρα ανάμεσα σε νησί και πόλη και αποπνέει τη χαλαρή ατμόσφαιρα του ελληνικού καλοκαιριού».

Αυτή ακριβώς η διάθεση ήταν και ο παλμός του opening event, που εξελίχθηκε σε ένα αυθόρμητο πάρτι με μουσική, σαμπάνια και υπέροχες παρουσίες μέχρι αργά.

Κατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και Γιάννης Σεργάκης.

Στα decks, ο Πάνος Δημητρόπουλος (aka Seanswitters) – ίσως ο πιο ενδιαφέρων dj της πόλης, με εμφανίσεις στα Pharaoh, Voulkanizater, Birdman και άλλα hot στέκια Αθήνας – έδωσε τον τόνο με ένα uplifting set γεμάτο έξυπνα edits και διασκευές που ανέβασαν το κοινό.

Το γευστικό κομμάτι απογείωσε η Χριστίνα Κοτσιλέλου, chef του αγαπημένου VegStuff και co-designer του ανατρεπτικού design label Greece is for Lovers, ενώ το oyster bar ανέλαβε ο Σταύρος Χρυσαφίδης, συνιδιοκτήτης και chef του Wine is Fine, το wine bistrot που έχει ήδη γίνει σημείο αναφοράς στο αθηναϊκό αλλά και διεθνές κοινό.

Ο χώρος του καταστήματος αντικατοπτρίζει πλήρως την εκλεπτυσμένη, κοσμοπολίτικη αισθητική του δημιουργού: από την custom-made μπλε απόχρωση – σήμα κατατεθέν του brand – μέχρι τα 70s interiors και τα προσεκτικά επιλεγμένα έργα τέχνης στους τοίχους.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις signature συλλογές Immortelle, Charnière και Sigma, την capsule σειρά Stala, καθώς και τα νέα Immortelle charms, σχεδιασμένα ώστε να φοριούνται μοναδικά, όπως επιθυμεί να τα συνδυάσει ο καθένας.

Από την Αθήνα στο Παρίσι και την Πάρο, κάθε κατάστημα Yannis Sergakis έχει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Όπως λέει ο ίδιος: «Έχουν αυτό το μπλε που λατρεύω και μια ψύχραιμη δόση 70s αισθητικής, αλλά πάντα το κάθε κατάστημα έρχεται να δέσει με το μέρος στο οποίο βρίσκεται». Το κατάστημα της Γλυφάδας δεν θυμίζει σε τίποτα ένα αυστηρό, απρόσιτο κοσμηματοπωλείο, αλλά παραπέμπει στην αίσθηση ενός παραθαλάσσιου τόπου: ανεπιτήδευτα κομψό, φιλόξενο και χαλαρό.

Ακριβώς όπως και το κοινό του brand: άνθρωποι που αγαπούν τη διακριτική πολυτέλεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια, το φως και τη φυσική κομψότητα του ελληνικού καλοκαιριού.