Πριν από 20 χρόνια ανέβηκε το πρώτο βίντεο στο YouTube

«Εγώ στον ζωολογικό κήπο» (Me at the zoo) τιτλοφορούταν το πρώτο βίντεο του YouTube

Μια ιδέα από μία... ανάγκη που εν τέλει άλλαξε το διαδίκτυο. Ένα απλό, και πλέον ρετρό, βίντεο που μπορεί να θεωρηθεί ως το «σημείο 0». Κάπως έτσι, στις 24 Απριλίου του 2005 βγήκε στον αέρα το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube.

Η ιδέα γεννήθηκε, λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 20025, όταν μία παρέα από εργαζομένους στο PayPal κατοχύρωνε τη διεύθυνση www.youtube.com, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει εκεί μία πλατφόρμα που ο κόσμος να μπορεί να μοιράζεται μεταξύ του βίντεο. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, ακούγεται απλό. Τότε όμως ήταν καινοτομία!

Δείτε το βίντεο στο Reader.gr