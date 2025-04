Η Νάταλι Πόρτμαν και ο Τζον Κρασίνσκι αναζητούν την Πηγή της Νεότητας στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι - Το πρώτο trailer είναι εδώ

Το “Fountain of Youth” έρχεται στο AppleTv+ με αέρα Indiana Jones

Το AppleTv+ κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας “Fountain of Youth”, με την σκηνοθετική υπογραφή του Γκάι Ρίτσι, ο οποίος μετά το “MobLand” στο Paramount+, επιστρέφει με πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Η επερχόμενη περιπέτεια δράσης, που θα κάνει πρεμιέρα προς το τέλος του άλλου μήνα, έχει για πρωταγωνιστές τους Τζον Κρασίνσκι και Νάταλι Πόρτμαν. Το λες και συνταγή της επιτυχίας.

Τζον Κρασίνσκι και Νάταλι Πόρτμαν υποδύονται δύο αποξενωμένα αδέρφια που ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την αναζήτηση της πηγής της αθανασίας. Ξεκινούν το ταξίδι μιας επικής περιπέτειας που θα τους αλλάξει τη ζωή, με τους δυο να χρησιμοποιούν τις ιστορικές τους γνώσεις για να ακολουθήσουν τα στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το “Fountain of Youth” ήταν αρχικά να το σκηνοθετήσει ο Ντέξτερ Φλέτσερ, μέχρι που τελικά το ανέλαβε επίσημα ο Γκάι Ρίτσι, τον Ιανουάριο του 2024. Εκτός από τους Κρασίνσκι και Πόρτμαν, το καστ αποτελείται από μεγάλα ονόματα όπως τους Ντόναλ Γκλίσον (Χάρι Πότερ), Κάρμεν Ιτζούγκου (Alien: Covenant), Στάνλεϊ Τούτσι (The Hunger Games), Λαζ Αλόνσο (The Boys) και Έιζα Γκονζάλες (Baby Driver).

Για την Γκονζάλες, αυτή είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεται με τον Γκάι Ρίτσι, μετά το “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” και την επερχόμενη ταινία “In the Grey”, η οποία γυρίστηκε πριν το “Fountain of Youth”, αλλά θα κυκλοφορήσει από τη Lionsgate αργότερα.

Ο Γκάι Ρίτσι παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ

Ο Γκάι Ρίτσι συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο πολυάσχολους σκηνοθέτες παγκοσμίως, καθώς συμμετέχει ή βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής για αρκετά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ. Στη μικρή οθόνη, έχει σκηνοθετήσει τη νέα σειρά οκτώ επεισοδίων “Young Sherlock”, βασισμένη στη σειρά βιβλίων “Young Sherlock Holmes” του Andrew Lane, για το Prime Video.

Επιπλέον, ετοιμάζει τη δεύτερη σεζόν της σειράς “The Gentlemen” στο Netflix, βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του 2019. Όσον αφορά τις ταινίες του, το “In the Grey” δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ για το “Wife & Dog” έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Η μαύρη κωμωδία περιλαμβάνει ένα καστ με γνωστά ονόματα, όπως οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ρόζαμουντ Πάικ. Ο Ρίτσι φέρεται επίσης να είναι σε διαπραγματεύσεις για να σκηνοθετήσει τον Τζέικ Τζίλενχαλ στη συνέχεια του “Road House” για την Amazon MGM.

Προς το παρόν, πάντως, έχουμε να περιμένουμε το “Fountain of Youth”, που θα γίνει διαθέσιμο στο Apple Tv+ στις 23 Μαΐου.