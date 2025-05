Ο Τιμοτέ Σαλαμέ τιμάται στην Ιταλία: Ένα σύμβολο κινηματογραφικής φινέτσας στα David di Donatello

Το βραβείο που θα παραλάβει στην Ιταλία, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που το κοινό γνωρίζει ήδη: πως είναι ένας απόλυτα σύγχρονος σταρ του σινεμά.

Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, ένα από τα πιο λαμπερά και ξεχωριστά πρόσωπα του σύγχρονου σινεμά, ετοιμάζεται να παραλάβει το τιμητικό βραβείο David “Κινηματογραφικής Αριστείας”, στο πλαίσιο της 70ής τελετής απονομής των David di Donatello, των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων, αντίστοιχων των Όσκαρ στην Ιταλία.

Ο Σαμαλέ δεν είναι απλώς ένας πολλά υποσχόμενος ηθοποιός: είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνδυάζει τη γοητεία, την καλλιτεχνική τόλμη και τη μόδα με έναν απόλυτα αυθεντικό τρόπο. Όπως δήλωσε και η πρόεδρος της Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Πιέρα Ντετάσσις, «η ευρωπαϊκή καταγωγή και το αμερικανικό του υπόβαθρο τον καθιστούν έναν από τους πιο απρόβλεπτους και ταλαντούχους πρωταγωνιστές του διεθνούς κινηματογράφου σήμερα», προσθέτοντας πως η τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τόσο την ποιότητα και την καινοτομία των επιλογών του, όσο και τη διεθνή του επιρροή.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου, με τη βραδιά να μεταδίδεται ζωντανά από το Rai 1 και να φιλοξενείται στα ιστορικά στούντιο Cinecittà στη Ρώμη. Παρουσιαστές της εκδήλωσης θα είναι η ηθοποιός Elena Sofia Ricci και ο τραγουδιστής Mika, ενώ ραδιοφωνικά θα καλυφθεί από το Rai Radio2.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σχέση του Σαμαλέ με τον ιταλικό κινηματογράφο, καθώς η παγκόσμια καταξίωσή του ξεκίνησε μέσα από την ταινία "Call Me by Your Name" του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο, η οποία προβλήθηκε και τιμήθηκε σε μεγάλα φεστιβάλ.

Στις φετινές υποψηφιότητες των David di Donatello ξεχωρίζουν οι ταινίες "Παρθενόπη" του Paolo Sorrentino, "Vermiglio" της Maura Delpero, "Μεγάλη φιλοδοξία" του Andrea Segre και "Η Τέχνη της Χαράς" της Valeria Golino.