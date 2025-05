New Era για τις Χρυσές Σφαίρες: Προσθέτουν την κατηγορία “Best Podcast”, επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχία τους στον χώρο της ψυχαγωγίας

Η παγκόσμια αναγνώριση των podcast έφτασε. Οι Χρυσές Σφαίρες προσθέτουν σχετική κατηγορία.

Μία νέα κατηγορία προστίθεται στη λίστα με αυτές των Χρυσών Σφαιρών και δεν σχετίζεται ούτε με ταινίες ούτε με σειρές, αλλά με podcast. Τα Κινηματογραφικά και Τηλεοπτικά βραβεία που διοργανώνονται από το 1944 στην Αμερική, ανακοίνωσαν πως στην τελετή απονομής του 2026 θα υπάρχει βραβείο για το «Καλύτερο Podcast» (Best Podcast), δίνοντάς του την αξία που του αρμόζει.

Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και εκεί θα δούμε για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα παραλάβει το πρώτο βραβείο στην ιστορία της κατηγορίας του Καλύτερου Podcast. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, από τα 25 top podcast της χρονιάς, θα επιλέγονται τα 6 ως υποψήφια στην κατηγορία.

