Οι Blues Brothers επιστρέφουν: Αυτή τη φορά σε graphic novel

Το graphic novel αποτελεί το πρώτο βήμα σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβίωσης και επέκτασης του σύμπαντος των Blues Brothers, το οποίο περιλαμβάνει νέες τηλεοπτικές παραγωγές, κινηματογραφικές ταινίες, ζωντανές εκδηλώσεις και μουσικά πρότζεκτ.

Νέα σελίδα γυρίζει το θρυλικό δίδυμο Jake και Elwood Blues, με την κυκλοφορία του πρώτου επίσημου graphic novel “The Blues Brothers: The Escape of Joliet Jake”, το οποίο παρουσιάζεται ως «ερωτική επιστολή και συνέχεια» της κλασικής κινηματογραφικής ταινίας του 1980.

Το έργο υπογράφουν η Στέλλα Έικροϊντ, ο Λουκ Πισάνο και ο Τζέιμς Βέρνερ, με εικονογράφηση από τον Βραζιλιάνο καλλιτέχνη Φελίπε Σομπρέιρο, ενώ η έκδοση γίνεται από τον εκδοτικό οίκο Z2, γνωστό για τις συνεργασίες του με μουσικούς καλλιτέχνες.

Συντακτική επίβλεψη έχει ο Νταν Έικροϊντ, δημιουργός των Blues Brothers μαζί με τον αείμνηστο Τζον Μπελούσι,, ο οποίος προλογίζει και το graphic novel. Η κόρη του, Στέλλα Έικροϊντ, δήλωσε στο Deadline:

«Ο Elwood και ο Jake είναι πολύτιμοι για μένα. Ο ένας από αυτούς είναι, στην πραγματικότητα, ο μπαμπάς μου». Η ίδια μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από την εμπλοκή της στις εμφανίσεις των Blues Brothers, αποκαλύπτοντας ότι τους συνόδευε από μικρή στις συναυλίες και τις περιοδείες.

Το βιβλίο αποτίει και φόρο τιμής στην Judy Belushi-Pisano, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2024 και συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Blues Brothers για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το σενάριο του graphic novel αντλεί έμπνευση από αυθεντικές εμπειρίες και αφηγήσεις της Judy, του John και του Dan.

Ο πρόεδρος της Z2, δήλωσε πως οι Blues Brothers αποτελούν «τη βασιλική οικογένεια της κωμωδίας, της ποπ κουλτούρας και της μουσικής», προσθέτοντας ότι οι φίλοι του εμβληματικού διδύμου μπορούν να περιμένουν μια «επική επιστροφή».

Το “The Blues Brothers: The Escape of Joliet Jake” θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, καταστήματα κόμικς και δισκοπωλεία μέσα στο 2025.