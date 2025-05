Netflix: Αποσύρει την ταινία «Black Mirror: Bandersnatch» - «Εξυπηρέτησε τον σκοπό της»

Η πλατφόρμα αποσύρει οριστικά το «Black Mirror: Bandersnatch» και αλλάζει στρατηγική, εστιάζοντας πλέον στα video games και στο cloud streaming.

Το Netflix ανακοίνωσε την οριστική αφαίρεση της προτωποριακής για τα τότε δεδομένα ταινίας «Black Mirror: Bandersnatch» από την πλατφόρμα του στις 12 Μαΐου 2025, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος εποχής για τις διαδραστικές του αφηγήσεις. Το «Bandersnatch», που κυκλοφόρησε το 2018 ως μέρος του σύμπαντος του Black Mirror, ήταν μια καινοτόμα ταινία που κέρδισε το κοινό με την πολυπλοκότητα και τη σκοτεινή θεματολογία της.

Παρά τη μεγάλη απήχησή του, το Netflix φαίνεται να εγκαταλείπει σταδιακά τα διαδραστικά αφιερώματα. Μαζί με το Bandersnatch, αποσύρεται και το «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend», όπως ανέφερε το What's on Netflix. Ήδη από το τέλος του 2024, η εταιρεία είχε περιορίσει σημαντικά τον κατάλογο των διαδραστικών εμπειριών, κρατώντας μόλις τέσσερις διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων των «You vs. Wild» και «Ranveer vs. Wild with Bear Grylls», οι οποίες επίσης αφαιρέθηκαν στις αρχές του 2025.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Netflix, Κρίσι Κέλεχερ, είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία «εξυπηρέτησε τον σκοπό της», αλλά πλέον η προτεραιότητα δίνεται σε άλλες τεχνολογικές εξελίξεις. Πράγματι, το Netflix έχει στρέψει την προσοχή του στα παιχνίδια για κινητά, καθώς και στις cloud gaming δυνατότητες, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά του και σε έξυπνες τηλεοράσεις.

Αν και το «Bandersnatch» δεν ήταν η πρώτη διαδραστική εμπειρία στην πλατφόρμα, αναδείχθηκε σε σύμβολο του πειραματισμού του Netflix με την ενεργή συμμετοχή του θεατή. Η ταινία έγινε γρήγορα αντικείμενο ανάλυσης από τους χρήστες του Reddit, που προσπαθούσαν να ξεκλειδώσουν όλα τα πιθανά μονοπάτια της ιστορίας. Ωστόσο, η περιορισμένη συμβατότητα της λειτουργίας με ορισμένες συσκευές αποτέλεσε εμπόδιο για τη μαζική της υιοθέτηση.