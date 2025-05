2 σειρές και 2 ταινίες που είδα στο Netflix και προτείνω να τις βάλεις στη λίστα σου

Ειδικά οι δύο εξ αυτών είναι οι πιο δυνατές στο Netflix αυτή τη στιγμή

Μετά από πολύ καιρό, αποφάσισα να εκμεταλλευτώ τον χρόνο που είχα το Σαββατοκύριακο και να παρακολουθήσω σειρές και ταινίες που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών του Netflix. Τώρα, βέβαια, το πιθανότερο είναι να σχολιάσεις το ότι πρόλαβα σε λίγες ώρες μόνο να δω δύο σειρές και δύο ταινίες, αλλά όταν θέλει ένας άνθρωπος όλα τα μπορεί. Κι ας ξενυχτήσει.

Στο θέμα μας. Το Netflix δεν μπορώ να πω πως έχει δώσει προτάσεις που καθηλώνουν και κάνουν όλους τους συνδρομητές να τις βλέπουν μανιωδώς και στη συνέχεια να τις σχολιάζουν· πιο πολύ είναι προτάσεις απλά για να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν αξίζουν την ευκαιρία ή ότι δεν είναι καλές· το αντίθετο. Αυτές που ακολουθούν για παράδειγμα, αξίζουν να μπουν στη λίστα με εκείνες που θα δεις κάποια στιγμή.

The Four Seasons

Απολαυστική σειρά στο Netflix, με άχαστο καστ. Τίνα Φέι, που υπογράφει και το σενάριο, Στιβ Καρέλ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουίλ Φόρτε, Κέρι Κέννεϊ-Σίλβερ, Μάρκο Καλβάνι και Έρικα Χένινγκσεν. Μου κάνει πραγματική εντύπωση που το Four Seasons δεν βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10, αλλά υποψιάζομαι πως οι συνδρομητές δεν δίνουν πλέον την ευκαιρία στη κωμωδία -αν και εδώ έχουμε και μπόλικο δράμα. Τα οκτώ επεισόδια του The Four Seasons είναι πραγματικά σκέτη απόλαυση, οπότε σε συμβουλεύω να τη βάλεις στη λίστα σου.

Το The Four Seasons, που είναι βασισμένο στην ταινία του 1981, ακολουθεί εξι ζευγάρια, εκ των οποίων κάποιοι γνωρίζονται μεταξύ από το κολλέγιο. Είναι τόσο δεμένα μεταξύ τους, που οτιδήποτε συμβεί στο ένα ζευγάρι, επηρεάζει βαθιά και τα υπόλοιπα. Όπως και συμβαίνει. Η απόφαση του ενός ζευγαριού να χωρίσει, ενώ θα γιόρταζε την 25η επέτειο του γάμου του, φέρνει στην επιφάνεια πολλά θέματα, ακόμα και παλαιότερες εντάσεις. Ειδικά όταν ο Νικ συστήνει την κατά πολύ νεότερη σύντροφό του, στην υπόλοιπη παρέα, φανερώνοντας το χάσμα γενεών μεταξύ τους. Η σειρά έχει έξυπνες ατάκες, χιούμορ και συγκίνηση. Must see.

Forever

Η σειρά του Netflix είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζούντι Μπλουμ, το οποίο συνοδεύτηκε από αμφιλεγόμενες αντιδράσεις το 1975, όταν και κυκλοφόρησε. Το “Forever” δίνει μια ολοκληρωμένη εκδοχή συγκριτικά με το βιβλίο, διεισδύοντας στη ψυχοσύνθεση των εφήβων. Εδώ οι πρωταγωνιστές είναι οι Τζάστιν και Κίσα, οι οποίοι γνωρίζονται από το δημοτικό, αλλά ερωτεύονται χρόνια αργότερα. Η Κίσα που μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα της, η οποία προσπαθεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, κουβαλά στις πλάτες ένα sex tape με εκείνη που διέρρευσε, ενώ ο Τζάστιν που έχει μεγαλώσει σε ένα προστατευμένο και άνετο περιβάλλον, έχει τη φήμη του καλού παιδιού.

Το Forever είναι απρόσμενα καλό, οπότε θα το πρότεινα να το δεις σίγουρα. Ειδικά αν σου αρέσει το teen drama, διότι από αυτό έχει μπόλικο.

Nonnas

Στη δεύτερη θέση του ελληνικού Top10 στο Netflix, βρίσκουμε το Nonnas. Αυτή η ταινία σε κάνει να θες να τη δεις από το trailer και μόνο, αλλά ίσως το ότι είναι αληθινή ιστορία να σου κεντρίσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Ο Βινς Βον υποδύεται τον Τζο Σκαραβέλα, το πρόσωπο που επικεντρώνεται η υπόθεση, σε έναν ρόλο που του ταιριάζει γάντι.

Ο Τζο Σκαραβέλα, μετά τον θάνατο της μητέρας του, άνοιξε ένα ιταλικό εστιατόριο Enoteca Maria στο Στέιτεν Αϊλαντ, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα. Δεν είναι όμως ένα τυχαίο εστιατόριο, αφού σε αυτό μαγειρεύουν γιαγιάδες με συνταγές που έχουν μάθει από την οικογένειές τους. Στην αρχή ήταν μόνο Ιταλίδες, ωστόσο στην πορεία μπήκαν στο παιχνίδι και από τον υπόλοιπ κόσμο. Ευχάριστη και συγκινητική ταινία, που θα σου γεννήσει την ανάγκη να επισκεφτείς το εστιατόριο.

Κακή Επιρροή

Την ταινία την είδα για δύο λόγους: Ο πρώτος γιατί είναι ισπανική και έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις παραγωγές της χώρας, και ο δεύτερος γιατί βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10 στο Netflix. Βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα από την αρχή, δεν θα δεις καμία πλοκή που δεν έχεις ξαναδεί δηλαδή. Η “Κακή Επιρροή” ακολουθεί μία μαθήτρια, η οποία δέχεται απειλές για τη ζωή της, αλλά δεν γνωρίζει ποιος θέλει να της κάνει κακό. Ο πλούσιος πατέρας της, αποφασίζει να προσλάβει έναν πρώην κατάδικο να την προσέχει, ο οποίος βέβαια δεν του είναι άγνωστος. Τα δύο παιδιά καταλήγουν να ερωτεύονται (κλισέ, ναι), αλλά η ανατροπή όλη είναι στο πρόσωπο που την απειλεί. Αν ένας λόγος αξίζει να τη δεις, είναι ο πρωταγωνιστής.