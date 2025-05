Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο - Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα νέα για την υγεία του Τζο Μπάιντεν, μετά την ανακοίνωση που έγινε πριν από μερικές ώρες. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος διαγνώστηκε με καρκίνο στον προστάτη, ο οποίος έχει κάνει μετάσταση στα οστά, γεγονός που σοβαρεύει πολύ την κατάστασή του.

Ειδικότερα, το γραφείο του εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση το βράδυ της Κυριακής (18/5), αναφέροντας: «Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάστηκε για ένα νέο εύρημα ενός όζου στον προστάτη, αφού αντιμετώπιζε αυξανόμενα θέματα με την ούρηση. Την Παρασκευή, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5) με μετάσταση στα οστά».

Παρά τη σοβαρότητα της ασθένειας, η επίσημη δήλωση για την υγεία του συμπληρώνει: «Ενώ αυτό αντιπροσωπεύει μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική θεραπεία του». Ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του και όντες σε επαφή με τους γιατρούς του εξετάζουν κάθε πιθανή μέθοδο αποτελεσματικής θεραπείας, που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.

BREAKING NEWS: President Joe Biden has been diagnosed with advanced and aggressive prostate cancer which has metastasised to the bone. Very serious. pic.twitter.com/rLZnkg07mH

Μετά την ανακοίνωση ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο επιθετικής μορφής, ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας: «Η Μελάνια κι εγώ θλιβόμαστε που ακούσαμε την πρόσφατη ιατρική διάγνωση του Τζο Μπάιντεν. Απευθύνουμε τις θερμότερες και καλύτερες ευχές μας στη (σ.σ. σύζυγο του πρώην προέδρου) Τζιλ κι ευχόμαστε στον Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση».

Και η Κάμαλα Χάρις, όμως, εξέφρασε τη θλίψη της και έστειλε δύναμη στον πρώην πρόεδρο, μόλις πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση για την υγεία του. «Ο Τζο είναι μαχητής - και ξέρω πως θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του», σημείωσε στο Twitter/X.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025