Το Highwaykick 1 Push and Go κατακτά το Gold βραβείο στην κατηγορία «Πατίνι»

Την Πέμπτη 8 Μαΐου, στο χώρο τέχνης & εκδηλώσεων ΦΑΛΗΡΙΚΟΝ, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των ελληνικών Toys Awards 2025

Για 5η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκαν από την BOUSSIAS events, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν παιχνίδια και υπηρεσίες παιχνιδιών όπου μέσα από την καινοτομία και την ποιότητά τους βοηθούν τα μικρά αλλά και τα μεγάλα παιδιά να

έχουν ομαλή ανάπτυξη σε επιμέρους τομείς (σωματικά, κινητικά, γνωστικά και κοινωνικά) αλλά και τους ενήλικες στην κοινωνικότητα, την δημιουργικότητα και την ψυχική τους ισορροπία.

Συνολικά, διακρίθηκαν 10 εταιρείες – επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων. H Scoot and Ride κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία «Πατίνι» για το νέο πατίνι Highwaykick 1 Push and Go με τη λαβή καθοδήγησης για τις μικρότερες ηλικίες.

Το Highwaykick 1 Push and Go της Scoot and Ride είναι ένα καινοτόμο πατίνι για παιδιά ηλικίας 1-5 ετών, που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και πολυλειτουργικότητα. Διαθέτει ρυθμιζόμενη λαβή καθοδήγησης για τους γονείς, με τρία επίπεδα ύψους, ώστε να την προσαρμόζουν εύκολα.

Το κάθισμα μετατρέπεται σε τιμόνι, εξασφαλίζοντας ευελιξία καθώς το παιδί μεγαλώνει. Οι αναδιπλούμενες υποδοχές ποδιών προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση για τα μικρότερα παιδιά. Το πατίνι έχει ανθεκτική κατασκευή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τη λαβή καθοδήγησης, προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής και ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων.

Η Scoot and Ride πιστεύει ότι ένα προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής είναι το λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον. Έχει καταφέρει να μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων, υλοποιώντας την αυτόματη συναρμολόγηση και καταργώντας μέρη που δεν ήταν απαραίτητα. Τα προηγούμενα χρόνια εξοικονόμησε 9 τόνους πλαστικού υλικού καταργώντας την αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακούλας και συνεχίζει να προσπαθεί για να αυξήσει την ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών.

Εφευρίσκοντας τον μηχανισμό 3 σε 1 και χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά η Scoot and Ride, προσφέρει ένα ανθεκτικό προϊόν που μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξή τους!