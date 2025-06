Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας της 2ης σεζόν του “Nobody Wants This” - Ξέρουμε τι θα κάνεις τον Οκτώβριο

Η 2η σεζόν Nobody Wants This «θα είναι ρομαντική και αστεία", σύμφωνα με την Έριν Φόστερ

Το Nobody Wants This ήταν η ευχάριστη έκπληξη στο Netflix. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα για την ρομαντική κομεντί - αστραπιαία επιτυχία με το που κυκλοφόρησε και ανακοίνωση για δεύτερη σεζόν μόλις λίγες ημέρες αργότερα. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη- οι συνδρομητές την οδήγησαν στην κορυφή του Top10 και οι κριτικοί την εκθείασαν.

Το Netflix ανακοίνωσε επίσης πως η πρώτη σεζόν του Nobody Wants This βρέθηκε στη παγκόσμια δεκάδα των αγγλόφωνων σειρών για έξι εβδομάδες και έφτασε στο top 10 σε 89 χώρες. Ο Άνταμ Μπρόντι δεν θα μπορούσε να κάνει πιο δυνατό comeback.

Όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν, οι εκτελεστικοί παραγωγοί και το καστ, ανακοίνωσαν χθες, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Netflix FYSEE L.A. Emmy, που πραγματοποιήθηκε στο Academy Museum στο Λος Άντζελες, την ημερομηνία της πρεμιέρας, δηλαδή την 23η Οκτωβρίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η δημιουργός της σειράς Έριν Φόστερ, η εκτελεστική παραγωγός Σάρα Φότερ, η εκτελεστική παραγωγός και πρωταγωνίστρια Κρίστεν Μπελ καθώς και οι ηθοποιοί Άνταμ Μπρόντι, Τζαστίν Λούπε, Τίμοθι Σίμονς και Τζάκι Τον.

Σημειώνεται πως τον περασμένο μήνα, η Έριν Φόστερ δήλωσε στο IndieWire πως η δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This θα είναι ρομαντική και αστεία. «Προσπάθησα πραγματικά να μείνω πιστή στο ύφος της πρώτης σεζόν, η οποία ήταν γεμάτη με όλες αυτές τις “πρώτες φορές” - πρώτο φιλί, πρώτο ραντεβού. Αυτή η σεζόν θα δείξει τους επόμενους τέσσερις με έξι μήνες της σχέσης, πώς θα είναι δηλαδή η εξέλιξή της».