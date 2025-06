Ξέφρενα πάρτι και καταδιώξεις: Το βιβλίο για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς από τον δημοσιογράφο που κάλυπτε κάθε κίνησή της τη δεκαετία του 2000

400 σελίδες για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, την "τελευταία μεγάλη ποπ σταρ", όπως αναφέρει το βιβλίο για την ίδια

Ήταν δύο χρόνια πριν, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της, με τίτλο “The Woman in Me”, κάνοντας ουσιαστικά κατάθεση ψυχής για σημαντικά κεφάλαια της ζωής της, γνωστοποιόντας λεπτομέρειες που οι θαυμαστές της δεν είχαν ιδέα. Οι 288 σελίδες φανέρωσαν το πόσο παρεξηγημένη ήταν η ποπ τραγουδίστρια, αλλά και το πόσο επιβαρυμένη ήταν ψυχολογικά.

Τώρα, ένα νέο βιβλίο, δίνει έμφαση στην άνοδο και την απότομη πτώση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Φέρει τον τίτλο «Waiting for Britney Spears: A True Story, Allegedly», και είναι γραμμένο από τον πρώην δημοσιογράφο Τζεφ Γουάις. Στα βιβλιοπωλεία θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου.

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος: Υπάρχουν άραγε λεπτομέρειες που δεν έχουν γίνει γνωστές από τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς; Μάλλον ναι, ειδικά όταν κάποιος τις περιγράφει με την προσωπική του ματιά. Ο Τζεφ Γουάις, που κάλυπτε κάθε κίνηση του ποπ ειδώλου στα μέσα της δεκαετίας του 2000, έγραψε 400 σελίδες στις οποίες αφηγείται τα όσα έζησε ακολουθούμενος την αγαπημένη της Αμερικής σε σούπερ κλαμπ στο Λας Βέγκας και σε καταδιώξεις με αυτοκίνητα στο Μαλιμπού, καθώς και σε οδυνηρές δικαστικές μάχες, μέχρι την καταστροφική εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards το 2007.

Το «Waiting for Britney Spears: A True Story, Allegedly» αναφέρεται στην ίδια ως την τελευταία μεγάλη ποπ σταρ, εστιάζοντας στην εμμονή με τη φήμη, την ηθική και την προσωπική της πορεία. Αξιοσημείωτο είναι πως ο Τζεφ Γουάις ακολούθησε ένα στυλ γραφής που θυμίζει τον Χάντερ Τόμσον, συνδυάζοντας την gonzo δημοσιογραφία με μία νοσταλγική ματιά στη δεκαετία του 2000. Το βιβλίο ξεκινά με την παραγωγή του βίντεο του «Baby One More Time», στο οποίο ο Γουάις συμμετείχε ως κομπάρσος, και ακολουθεί την πορεία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσα από τα ταμπλόιντ και τη νυχτερινή ζωή του Λος Άντζελες.