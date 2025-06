Η Τζένιφερ Λόπεζ μαγεύει στο κινηματογραφικό «Kiss of the Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που της ταιριάζει απόλυτα.

Στο πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Μπιλ Κόντον, πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ. Η ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance τον Ιανουάριο, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου από τη Lionsgate.

Η Λόπεζ υποδύεται την Ingrid Luna, μια θρυλική σταρ του σινεμά που έχει γίνει γνωστή για τον ρόλο της «Γυναίκας-Αράχνης», μιας μοιραίας φιγούρας που μπορεί να σκοτώσει τους εραστές της με ένα φιλί. Το σενάριο τοποθετείται στην Αργεντινή του 1981, εν μέσω του Βρώμικου Πολέμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο φυλακισμένοι: ο Λουίς (Tonatiuh), ένας γκέι κομμωτής που καταφεύγει στις αναμνήσεις των ταινιών της Luna για να ξεφύγει από τη βία της καθημερινότητας, και ο Βαλεντίν (Diego Luna), ένας μαρξιστής επαναστάτης. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια απρόσμενη φιλία και μια συναισθηματική σύνδεση μέσα από τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, η Λόπεζ ερμηνεύει το "Where You Are", ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του έργου. Συνολικά, το φιλμ περιλαμβάνει 13 μουσικά νούμερα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Condon, γνωστός για την επιτυχία του με το «Dreamgirls». Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Artists Equity, Barry Josephson, Tom Kirdahy και Greg Yolen.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο θεατρικό μιούζικαλ των Terrence McNally, John Kander και Fred Ebb, το οποίο είχε αποσπάσει επαίνους για την εξερεύνηση θεμάτων όπως η σεξουαλικότητα, η πολιτική καταπίεση και η δύναμη της φαντασίας.

Στην κριτική του Variety, ο Peter Debruge επαίνεσε την ερμηνεία της Lopez χαρακτηρίζοντάς την «καυτή» και τονίζοντας ότι η σταρ «θα προσελκύσει κοινό που συνήθως αποφεύγει τα μιούζικαλ». Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως ήταν ο ανερχόμενος Tonatiuh που τελικά έκλεψε την παράσταση, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν χαρακτήρα με βάθος, ευαισθησία και εξέλιξη.

Με λάμψη, συγκίνηση και κοινωνικό υπόβαθρο, το «Kiss of the Spider Woman» προμηνύεται ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του φθινοπώρου.