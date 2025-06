"Let Them": H θεωρία αυτοβελτίωσης που σου λέει ότι "πρέπει να δράσεις άμεσα"

Ας υποθέσουμε πως όλοι οι φίλοι σας πάνε παρέα για μπραντς και δε σας καλούν. Αφήστε τους. Ας υποθέσουμε πως το πρόσωπο που βγαίνετε ραντεβού σας λέει πως δεν θέλει δεσμεύσεις. Αφήστε τους.

Αυτή είναι η ρίζα της θεωρίας «αφήστε τους» της συγγραφέως Μελ Ρόμπινς, μια θεωρία που έχει «γεννήσει» ένα podcast με 28 εκατομμύρια ακροατές (!) κι ένα από τα πιο εμπορικά Non-fiction βιβλία όλων των εποχών, το οποίο έχει μεταφραστεί ήδη σε 50 γλώσσες ανά τον κόσμο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό;

Η ίδια στο επίσημο σαιτ της αναφέρει πως όλα ξεκίνησαν όταν ήταν 41 ετών, άνεργη και κοιτούσε το ταβάνι στο υπνοδωμάτιο της, «χωρίς κάποιο σκοπό». Τότε ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο αυτοβελτίωσης "Stop Saying You're Fine: Discover a More Powerful You" που συνοδεύτηκε από την TedX ομιλία με τίτλο "The 5 Second Rule", την οποία έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 33 εκατομμύρια θεατές.

Πρόκειται για μια διάλεξη στην οποία αναπτύχθηκε το εξής: «Τη στιγμή που διστάζεις περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για να πάρεις μια απόφαση, το μυαλό σου περνάει από τη συνειδητή σκέψη στην ασυνείδητη συνήθεια. Γι' αυτό πρέπει να δράσεις άμεσα. Ο κανόνας αυτός άλλαξε τα πάντα για 'μένα. Σταμάτησα να σκέφτομαι υπερβολικά τα πράγματα, ξεκινώντας από κάτι απλό, το να σηκώνομαι από το κρεββάτι».

