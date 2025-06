Slimmer of the Year 2025: Ευχές και αλλαγές ζωής σε μια βραδιά γιορτής και προσφοράς

Υγιεινή ζωή και κοινωνική προσφορά, μαζί σε μια φαντασμαγορική βραδιά

Η The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan διοργάνωσε για 14η φορά την ετήσια εκδήλωση του διαγωνισμού Slimmer of the Year 2025, σε μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, που συνδύασε την υγιεινή ζωή με την κοινωνική προσφορά.

Στη φετινή βραδιά, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Μαϊου, μέλη της εταιρείας, υποψήφιοι και καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στον μαγευτικό χώρο Five Elements για να γιορτάσουν την επιτυχία, την αποφασιστικότητα και την αλλαγή ζωής των υποψηφίων!

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, με το θέμα της φετινής εκδήλωσης να είναι εμπνευσμένο από τα τηλεπαιχνίδια – όπως το «Ποιος θέλει να γίνει Slimmer of the Year?», το «Πιο Ελαφρύ Παζάρι» και ο «Τροχός της Αλλαγής», προσφέροντας διαδραστική διασκέδαση στους καλεσμένους!

Εκτός από τη γιορτή των επιτευγμάτων, φέτος η εκδήλωση είχε και μια ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η The 1:1 Diet έκανε δωρεά 5.460€ στον οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) η οποία αφιερώθηκε στην ευχή της 13χρονης Νεφέλης, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει ένα ειδικό αμαξίδιο, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητά της και να νιώθει άνετη και ασφαλής.

Μια ευχή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, γι’ αυτό και ο οργανισμός Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) δεσμεύεται να εκπληρώνει την ευχή κάθε παιδιού που πληροί τα κριτήρια. Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια.

Παράλληλα, η χρόνια εθελόντρια του οργανισμού, κα Λέκκα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησε για τη σημασία των ευχών και τις θετικές αλλαγές που φέρνουν στη ζωή των παιδιών, υπογραμμίζοντας πως και οι δύο οργανισμοί, η The 1:1 Diet και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), εργάζονται με στόχο να προσφέρουν ελπίδα και νέες ευκαιρίες.

Ο Νικητής του Slimmer of the Year 2025, Κωνσταντίνος Μπαντούνας

Ο μεγάλος νικητής του φετινού διαγωνισμού, Κωνσταντίνος Μπαντούνας, αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η αλλαγή είναι εφικτή με αποφασιστικότητα και την κατάλληλη υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος, πριν από μόλις 8,5 μήνες, βρισκόταν σε μια κρίσιμη κατάσταση: υπέρβαρος, με προβλήματα υγείας που απαιτούσαν τη χρήση μάσκας οξυγόνου, και με υπερφαγικά επεισόδια.

Με την απόφαση να αλλάξει τη ζωή του, ακολουθώντας τη μέθοδο της The 1:1 Diet, κατάφερε σε αυτό το διάστημα να χάσει 64,5 κιλά * και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του σημαντικά.

“Το δύσκολο ήταν το πριν”, ανέφερε ο Κωνσταντίνος, “το μετά, με την υποστήριξη της The 1:1 Diet, είναι το εύκολο. Με την υγεία μου σε καλύτερη κατάσταση, πλέον μπορώ να απολαμβάνω τη ζωή μου χωρίς περιορισμούς. Αντέχω να παίξω με το παιδί μου, μπορώ να αγκαλιάσω τη σύντροφό μου χωρίς δυσκολία, και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζομαι πλέον μάσκα οξυγόνου.” Η ιστορία του Κωνσταντίνου είναι μια ισχυρή έμπνευση για όλους όσοι θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και να βελτιώσουν την υγεία τους, αποδεικνύοντας ότι με τη σωστή υποστήριξη και τη θέληση, τα πάντα είναι δυνατά.

Άλλοι Νικητές του Slimmer of the Year 2025

• 2η Θέση: Μίνα Παπαδοπούλου – Διώχνοντας 46 κιλά σε 5,5 μήνες.*

• 3η Θέση: Σεραφείμ Ζώγκας – Διώχνοντας 61 κιλά σε 10 μήνες.*

• Βραβείο Ζωής: Στέλιος Αυγουστάκης – Διώχνοντας 33 κιλά σε 3,5 μήνες*

Η The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan δεν είναι απλώς μια μέθοδος απώλειας βάρους – είναι ένας συνοδοιπόρος σε κάθε βήμα της διαδρομής. Η φετινή βραδιά, με τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων και τη συγκίνηση της προσφοράς, απέδειξε για άλλη μια φορά την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσωπικής αλλαγής.

Οι ιστορίες τους είναι η απόδειξη ότι με πειθαρχία, υποστήριξη και αποφασιστικότητα, μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο για την υγεία μας και τη ζωή μας.

Συνοδευτική Δράση: Δωρεά στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρχε και κουτί συλλογής χρημάτων δίνοντας τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης να κάνουν μια δωρεά και να υποστηρίξουν το έργο του οργανισμού συγκεντρώνοντας το ποσό των 175 ευρώ.

Η The 1:1 Diet είναι υπερήφανη που υποστηρίζει το έργο του οργανισμού, προσφέροντας τη δυνατότητα να εκπληρώνονται περισσότερες ευχές και να βελτιώνεται η καθημερινότητα των παιδιών που το έχουν ανάγκη. Γιατί δεν είναι απλά μια ευχή.

Είναι πολλά παραπάνω. Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή. Ας δώσουμε όλοι μαζί δύναμη στην ευχή. Γιατί είναι ο λόγος να πιστέψει ένα παιδί ότι όλα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και το πιο σπουδαίο. Να γίνει καλά.