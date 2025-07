Lexus NX 450h+: Η τέχνη της ιαπωνικής τελειότητας σε ακολουθεί σε κάθε διαδρομή

Feel More in Every Moment - Γιατί η τελειότητα είναι για να τη ζεις

Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι που αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους για τελειοποιήσουν την τέχνη τους, ονομάζονται Takumi. Οι χιλιάδες ώρες αφοσίωσής τους, εξυπηρετούν τον ένα και μοναδικό στόχο τους: Να δημιουργήσουν κάτι αψεγάδιαστο, που δεν λειτουργεί απλώς — αλλά σε κάνει να βιώνεις κάθε στιγμή. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι αόρατη στα μάτια των πολλών, αλλά καθοριστική για εκείνους που ξέρουν να την αναζητούν.

Αυτή η δέσμευση στην τελειότητα αντικατοπτρίζει και την πρόθεση της Lexus να μεταμορφώνει την καθημερινότητα, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέονται από την ιαπωνική φιλοσοφία Omotenashi - τη φιλοξενία που διαπνέει κάθε επαφή της μάρκας με τον πελάτη. Από την παραγωγή, τη συντήρηση μέχρι την εξυπηρέτηση after-sales, η τέχνη των Takumi διαπερνά κάθε στάδιο της Lexus, εξασφαλίζοντας ότι η εμπειρία παραμένει μοναδική και αξέχαστη. Η πολυτέλεια, η ηρεμία και η απόλυτη άνεση συνδυάζονται με σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες που λειτουργούν με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε οδηγού. Έτσι, ενισχύεται διαρκώς η συναισθηματική σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και οχήματος - γιατί κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Η φιλοσοφία των Takumi παίρνει μορφή στο Lexus NX 450h+

Το ανανεωμένο Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid Electric είναι η ζωντανή απόδειξη αυτής της αρτιότητας. Με τολμηρό σχεδιασμό και κορυφαία τεχνολογία, συνδυάζει την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια με την αποδοτικότητα ενός εξηλεκτρισμένου SUV χωρίς συμβιβασμούς. Με 309 ίππους, επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 6,3 δευτερόλεπτα και έως 76 χιλιόμετρα μεικτής ηλεκτρικής αυτονομίας ή έως 90 χιλιόμετρα εντός πόλης, αθόρυβη λειτουργία και συνολικές εκπομπές CO2 έως 22 g/km, το NX 450h+ προσφέρει μια αθόρυβη, φιλική προς το περιβάλλον και απολαυστική εμπειρία σε κάθε οδηγό.

Το ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό του, από την άλλη, σας καλωσορίζει με το οδηγοκεντρικό πιλοτήριο Tazuna, την 14’’ οθόνη, multimedia, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό σε 64 χρώματα και υλικά που αγγίζουν την τελειότητα - όλα σχεδιασμένα για να νιώθετε σαν στο σπίτι σας με το πνεύμα της ιαπωνικής φιλοξενίας Omotenashi να σας «αγκαλιάζει». Όσον αφορά στην ασφάλεια, το σύστημα ασφαλείας Lexus + είναι σαν συγκυβερνήτης που δεν σας αφήνει ποτέ μόνο: Με τεχνολογίες που σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην πρόληψη ατυχημάτων, (το αναβαθμισμένο Σύστημα Ασφάλειας Αποφυγής Πρόσκρουσης, το σύστημα e-Latch με Υποβοήθηση Ασφαλούς Εξόδου, σε συνδυασμό με το Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου), αλλά και

ασυναγώνιστη παθητική ασφάλεια με 9 αερόσακους, φροντίζει για την ηρεμία και ασφάλειά σας, σε κάθε διαδρομή.

Το νέο Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid Electric είναι φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Με τη μαεστρία των Takumi και την «καρδιά» της φιλοσοφίας Omotenashi σε κάθε του λεπτομέρεια, συνδυάζει το μοντέρνο design με τεχνολογία που σέβεται το περιβάλλον και τις ανάγκες σας. Με εκδόσεις πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών αλλά και τεχνολογίες

τόσο Plug-in Hybrid electric και Hybrid Electric, εδώ η άνεση συναντά την καινοτομία, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία που πραγματικά νιώθεις κάθε στιγμή.

Η διάκριση της Lexus Κηφισίας με το βραβείο KIWAMI (συγκαταλέγεται στα 17 κορυφαία καταστήματα της Ευρώπης για το 2025), επιβεβαιώνει το πάθος της εταιρείας για άψογη εξυπηρέτηση και την αυθεντική ιαπωνική φιλοξενία.

Γιατί, τελικά η τελειότητα είναι για να τη ζεις.