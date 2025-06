Αγγλία: 12χρονο αγόρι πέθανε, συμμετέχοντας σε επικίνδυνο διαδικτυακό challenge - Έμεινε χωρίς οξυγόνο

Ο 12χρονος Σεμπάστιαν συμμετείχε στο black out challenge, προκαλώντας κακό στον εαυτό του.

Το διαδίκτυο παραμένει ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον για τα παιδιά, όπως επιβεβαιώνει η δυσάρεστη είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Στην Αγγλία, ένα 12χρονο παιδί, έχασε άδικα τη ζωή του, επειδή αποφάσισε να συμμετάσχει σε ένα διαδικτυακό challenge. Για την ακρίβεια, οι θύτες τον παρακίνησαν να λάβει μέρος στο black out challenge, γεγονός που του στέρησε τη ζωή, με τον πιο άδικο τρόπο. Ουσιαστικά, το 12χρονο αγόρι στέρησε τη ζωή στον εαυτό του.

Το black out challenge δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η εφημερίδα «The Independent» ανέφερε το 2022, ότι τουλάχιστον 20 θάνατοι είχαν συνδεθεί με αυτό το διαδικτυακό challenge μέσα σε 18 μήνες. Μάλιστα, 15 από τα θύματα ήταν 12 ετών ή και μικρότερα, γεγονός που τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, σκοπός αυτής της «πρόκλησης» είναι να προκαλέσεις κακό στον εαυτό σου, εμποδίζοντας την αναπνοή.

Boy, 12, Dies After Trying Dangerous Social Media Challenge: ‘One Brief Moment Changed Everything’ https://t.co/4JF6Q2qBH8

