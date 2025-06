Αγγλία και Ουαλία αποποινικοποιούν τις αμβλώσεις. Αυτή είναι μια καλύτερη μέρα για όλες τις γυναίκες

Μέχρι τώρα, η έκτρωση πέραν των πρώτων 24 εβδομάδων της κύησης θεωρούταν παράνομη σε αυτά τα δύο μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου

Στη Βρετανία και την Ουαλία μόλις ψηφίστηκε νόμος για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων για τις γυναίκες. Κι αυτή είναι η σημαντικότερη αλλαγή στη σχετική νομοθεσία για σχεδόν μισό αιώνα. Οι γυναίκες πλέον δεν θα διώκονται για τον τερματισμό μιας εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με το CNN, το κοινοβούλιο της Βρετανίας ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την ακύρωση της νομοθεσίας που υπάρχει από τη βικτωριανή εποχή, και καθιστούσε δυνατή τη δίωξη μιας γυναίκας επειδή αποφάσισε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, στην Αγγλία και την Ουαλία. Ωστόσο, διαβάζουμε πως οι επαγγελματίες υγείας που βοηθούν στην τερματισμό μιας εγκυμοσύνης, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, θα εξακολουθούν να παραβιάζουν τον νόμο. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε με πλειοψηφία 242 ψήφων (379 υπέρ, 137 κατά).

