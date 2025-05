Δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αστυνομία θα ερευνά τα σπίτια και τα τηλέφωνα γυναικών που αποβάλλουν

Όλα αυτά για να ξέρουν εάν μια γυναίκα έχει προχωρήσει σε «παράνομη» έκτρωση

Οι ΗΠΑ δεν είναι το μοναδικό μέρος σε αυτόν τον κόσμο που επιδιώκει να υποδουλώσει με κάθε τρόπο τις γυναίκες. Τα δικαιώματά τους, καταπατώνται παγκοσμίως. Κι αυτό το λέμε γιατί σύμφωνα με το περιοδικό Observer, οι αστυνομικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με το πώς να ερευνούν τα σπίτια γυναικών που έχουν αποβάλλει, για φάρμακα άμβλωσης. Παράλληλα, φαίνεται πως θα ελέγχουν τα τηλέφωνά τους για εφαρμογές παρακολούθησης του εμμηνορροϊκού κύκλου μετά από απροσδόκητη απώλεια εγκυμοσύνης. Όλα αυτά για να ξέρουν εάν μια γυναίκα έχει προχωρήσει σε «παράνομη» έκτρωση.

Οι νέες οδηγίες από το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) σχετικά με την «έρευνα για θανάτους παιδιών» συμβουλεύουν τους αστυνομικούς να αναζητούν «φάρμακα που μπορούν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη σε περιπτώσεις θνησιγένειας». Επίσης, άλλες οδηγίες ενθαρρύνουν τους αστυνομικούς να κατάσχουν και να ερευνούν τις ψηφιακές συσκευές των γυναικών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εφαρμογές εμμήνου ρύσεως ή συσκευές παρακολούθησης γονιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να ελέγχουν όσα έχει ψάξει στο διαδίκτυο, τα μηνύματά τους με φίλους και συγγενείς και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.

Having experienced more than one miscarriage in the past - once when I didn't even know I was pregnant - this is a diabolical intrusion on women's autonomy.

Decriminalise abortion now

