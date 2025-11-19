Όσοι αποφεύγουν να ποστάρουν φωτογραφίες τους, καθώς μεγαλώνουν, έχουν 10 σημαντικούς λόγους

Μπορεί τα social media να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουμε ανάγκη από ιδιωτικότητα.

Τα τελευταία χρόνια, η άνθιση των social media έχει «καταλάβει» την καθημερινότητά μας. Από την εποχή του Facebook και του Twitter μέχρι το Instagram και το Tik Tok, όλα μοιάζουν διαφορετικά και συνάμα όλα μένουν ίδια. Πλέον, δεν κάνουμε λόγο για «απλές» εφαρμογές του κινητού μας - τα social media έχουν εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας μας και κάθε λίγο και λιγάκι καταφεύγουμε σε αυτά, είτε για να χαλαρώσουμε είτε για να ενημερωθούμε είτε για να δουλέψουμε.

Κι ενώ το 2025, είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που απέχει από τις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρείται πως όσο το ηλικιακό κοινό μεγαλώνει ηλικιακά τόσο αποστασιοποιείται. Όπως επαναλαμβάνουν οι ειδικοί σε θέματα ψυχικής υγείας, ο περιορισμός της έκθεσης στα social media φέρνει θετικά αποτελέσματα στη ζωή του εκάστοτε ανθρώπου. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα μεγαλύτερα ηλικιακά groups έχουν μικρότερη δραστηριότητα και αυτό γιατί σέβονται την ιδιωτικότητά τους.

Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τον χρόνο που περνάει ένας μέσος άνθρωπος στα social media την ημέρα, αναφέρουν ότι μπορεί να αγγίξει τις 4 ώρες. Καταλαβαίνεις πως εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ψυχολόγοι υπογραμμίζουν, ότι η μείωση του scrolling μπορεί να σε ωφελήσει ψυχικά, νοητικά, ψυχολογικά και σωματικά. Ο χρόνος μακριά από το κινητό σου αποκτά άλλη αξία. Κι ενώ για την πλειονότητα των ανθρώπων, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα ποσταρίσματα είναι μια αυθόρμητη συνήθεια, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά έχουν διαφορετική άποψη.

Η ψυχολογία υποστηρίζει πως όσο μεγαλώνουμε έχουμε την τάση να εστιάζουμε περισσότερο στον εαυτό μας και το περιβάλλον γύρω μας, αφιερώνοντας χρόνο μόνο στα σημαντικά που υπάρχουν εκεί έξω. Όσοι επικεντρώνονται στην κανονική ζωή και όχι στον πλασματικό κόσμο του διαδικτύου και στις σέλφι, έχουν 10 λόγους, που αποφεύγουν τα ποσταρίσματα και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης.

Γιατί οι μεγαλύτεροι ηλικιακά άνθρωποι δεν ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες με τον εαυτό τους