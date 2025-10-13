Η Δανία θα απαγορέψει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 15 - “Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας”

Η Δανία βάζει “φρένο” στην αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από ανήλικα παιδιά. Η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρέντερικσεν, ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Όλο και περισσότερο ανησυχεί τις χώρες της Ευρώπης η ακατάπαυστη και ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από παιδιά κάθε ηλικίας. Οι κίνδυνοι που βρίσκονται «κρυμμένοι» πίσω από μια οθόνη συνεχώς αυξάνονται, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα τόσο προς τους γονείς όσο και προς τους αρμόδιους φορείς.

Έχοντας υπόψη της όλα τα δεδομένα, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, πήρε την απόφαση να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε κάθε παιδί κάτω των 15 ετών. Η Δανία δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ακολουθεί αυτό το μοντέλο - έχουν προηγηθεί η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία - ωστόσο αυτό δεν μειώνει τη σημαντικότητα του γεγονότος.

Η Δανία βάζει τελεία στην ανεξέλεκτη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά

Στις δηλώσεις της, η Μέτε Φρέντερικσεν, υποστήριξε πως η έκθεση των παιδιών στα social media «κλέβει την παιδική ηλικία τους». Όπως είπε, «επιτρέψαμε τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή των παιδιών μας, ώστε να μπορούν να τηλεφωνούν στο σπίτι και να επικοινωνούν με τους φίλους τους. Αλλά στην πραγματικότητα, αφήσαμε αυτό το "τέρας" ελεύθερο. Ποτέ πριν δεν υπέφεραν από άγχος και κατάθλιψη τόσα παιδιά», συμπλήρωσε.

Pexels

Η χρήση του διαδικτύου γίνεται χωρίς όριο, γεγονός που επηρεάζει τόσο τη συγκέντρωση όσο και τις ικανότητες μάθησης του κάθε παιδιού. Ένα μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να διαβάσει, ενώ πολλά παιδιά παρακολουθούν πράγματα που δεν θα έπρεπε να βλέπουν σε αυτή την ηλικία. Χρησιμοποιώντας στοιχεία μελετών, η πρωθυπουργός της Δανίας αποκάλυψε πως το 60% των αγοριών ηλικίας 11 έως 19 ετών δεν βλέπουν ούτε έναν φίλο τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όπως υποστήριξε, αν αυτά τα παιδιά δεν κρατούσαν συνεχώς στα χέρια τους τα κινητά τους, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.

Σκοπός του νέου νόμου είναι «να φροντίσει καλύτερα τα παιδιά μας», εξασφαλίζοντας τον ελεύθερο χρόνο τους μακριά από οθόνες και social media. Είναι ζωτικής σημασίας τα παιδιά να αφιερώνουν χρόνο στον αθλητισμό ή σε άλλες δραστηριότητες που βοηθούν τόσο το μυαλό όσο και το σώμα. Η αποβλάκωση στις οθόνες φθείρει την ποιότητα της ζωής τους και «κλείνει» τις πόρτες στη μάθηση, την εξέλιξη, την πρόοδο. Ο πραγματικός κόσμος είναι έξω από τις οθόνες και το διαδίκτυο, όμως αυτό πολλά παιδιά το μπερδεύουν, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης των social media.