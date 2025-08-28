Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για την παράνομη και αναγκαστική πρακτική αντισύλληψης σε 4.500 γυναίκες - «Ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας»

Πολλές από τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και εφήβων, είτε δεν ενημερώθηκαν επαρκώς για τη διαδικασία είτε δεν έδωσαν ποτέ τη συγκατάθεσή τους

Δανία και Γροιλανδία ζήτησαν συγγνώμη για τη συμμετοχή τους στην ιστορική κακομεταχείριση των ιθαγενών κοριτσιών και γυναικών της Γροιλανδίας, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και αναγκαστική αντισύλληψη για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ως «ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας» χαρακτήρισε το ζήτημα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρεντερίκ Νίλσεν, ενώ με τη σειρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντερίκσεν, τόνισε ότι δεν μπορεί το παρελθόν να αλλάξει, αλλά «μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη».

Η συγγνώμη βέβαια δεν ήρθε τυχαία, δεν προέκυψε δηλαδή μετά από κάποιον απολογισμό, αλλά με αγωγή που υπέβαλλαν, το 2023, 150 γυναίκες Ινουΐτ, κατά του δανικού κράτους και του Υπουργείου Υγείας, διεκδικώντας αποζημίωση. Όπως γράφει το Associated Press, υποστήριξαν πως παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, όταν οι δανικές υγειονομικές αρχές τοποθέτησαν ενδομήτριες συσκευές αντισύλληψης (σπιράλ). Οι εν λόγω συσκευές τοποθετούνται στη μήτρα και αποτρέπουν την γονιμοποίηση.

Πολλές από τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και εφήβων, ανέφεραν πως είτε δεν ενημερώθηκαν επαρκώς για τη διαδικασία είτε δεν έδωσαν ποτέ τη συγκατάθεσή τους. Αναφορικά με τις αρχές της Δανίας, σχεδόν 4.500 γυναίκες και κορίτσια –δηλαδή περίπου οι μισές γόνιμες γυναίκες της Γροιλανδίας εκείνη την περίοδο– είχαν λάβει ενδομήτριες συσκευές αντισύλληψης, μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

«Είναι θλιβερό που αυτή η συγγνώμη έρχεται μόλις τώρα»

Αναφορικά με τις καταγγελίες, στόχος ήταν να περιοριστεί η αύξηση του πληθυσμού της Γροιλανδίας μέσω της πρόληψης των κυήσεων. Εκείνη την εποχή, ο πληθυσμός του αρκτικού νησιού αυξανόταν ραγδαία λόγω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της καλύτερης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας πρόσθεσε, επίσης, πως η συγγνώμη της περιλαμβάνει και τις συστηματικές διακρίσεις, καθώς και τις ευρύτερες αποτυχίες και κακομεταχειρίσεις που υπέστησαν οι Γροιλανδοί, «επειδή ήταν Γροιλανδοί». Αναγνώρισε, επίσης, ότι οι πρακτικές εξαναγκαστικής αντισύλληψης προκάλεσαν σοβαρή σωματική και ψυχολογική βλάβη.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας εξήγησε πως «πάρα πολλές γυναίκες υπέστησαν συνέπειες που άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές τους, στις οικογένειές τους και στις κοινότητές τους. Συμμερίζομαι τον πόνο των γυναικών και των αγαπημένων τους. Και συμμερίζομαι τη θλίψη και τον θυμό τους. Είναι θλιβερό που αυτή η συγγνώμη έρχεται μόλις τώρα - είναι πολύ αργά και πολύ λίγο».