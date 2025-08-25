Γροιλανδία: Νεογέννητο αφαιρέθηκε από τη μητέρα του – Θεωρήθηκε «ακατάλληλη» επειδή είναι θύμα σεξουαλικής βίας

Η 18χρονη Ivana Brønlund είδε το νεογέννητό της να αφαιρείται μόλις μία ώρα μετά τη γέννηση, λόγω κάποιων αμφιλεγόμενων τεστ γονικής ικανότητας

Οι αρχές της Δανίας αφαίρεσαν από μία μητέρα στη Γροιλανδία το μόλις μίας ώρας νεογέννητό της, παρά τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση των αμφιλεγόμενων «τεστ γονικής ικανότητας» σε άτομα με γροιλανδικό υπόβαθρο.

Η Ivana Nikoline Brønlund, 18 ετών, γεννημένη στο Nuuk από γροιλανδούς γονείς και μέλος της εθνικής ομάδας χάντμπολ της Γροιλανδίας, γέννησε την κόρη της, Aviaja-Luuna, στις 11 Αυγούστου σε νοσοκομείο στο Hvidovre, κοντά στην Κοπεγχάγη. Μία ώρα αργότερα, η τοπική δημοτική αρχή πήρε το μωρό σε αναδοχή. Η Brønlund έχει δει το παιδί της μόνο μία φορά, για μια ώρα, χωρίς να της επιτραπεί να το αγκαλιάσει ή να αλλάξει την πάνα του.

Τα τεστ γονικής ικανότητας, γνωστά ως FKU, είχαν απαγορευτεί νωρίτερα φέτος για άτομα με γροιλανδικό υπόβαθρο, μετά από χρόνια κριτικής από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υποστήριζαν ότι ήταν ρατσιστικά και πολιτισμικά ακατάλληλα για τους Ινουίτ. Παρά την ισχύ του νέου νόμου από τον Μάιο, η Brønlund υποβλήθηκε στο τεστ, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των αρχών.

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας, Sophie Hæstorp Andersen, δήλωσε ότι ανησυχεί για την υπόθεση και ζήτησε εξηγήσεις από τον δήμο Høje-Taastrup. «Τα τυποποιημένα τεστ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις τοποθέτησης παιδιών από οικογένειες με γροιλανδικό υπόβαθρο. Ο νόμος είναι σαφής», τόνισε.

Η απόφαση του δήμου προκάλεσε διαδηλώσεις στη Γροιλανδία, με περαιτέρω κινητοποιήσεις να προγραμματίζονται σε Νουκ, Κοπεγχάγη, Ρέικιαβικ και Μπέλφαστ. Η Brønlund ενημερώθηκε ότι το παιδί της αφαιρέθηκε λόγω προηγούμενων τραυμάτων που φέρει από τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό πατέρα της -ο οποίος τώρα βρίσκεται στη φυλακή, και ότι δεν ήταν «αρκετά Γροιλανδή» ώστε να ισχύει ο νέος νόμος.

Η ίδια η Brønlund εξήγησε στο Guardian: «Δεν ήθελα να μπω σε τοκετό γιατί ήξερα τι θα συνέβαινε μετά. Το μωρό ήταν πιο κοντά μου όταν ήταν στην κοιλιά μου, αυτό ήταν το πιο κοντινό που θα ήμουν μαζί της». Η πρώτη επίσκεψη με την κόρη της περιορίστηκε λόγω υπερδιέγερσης του βρέφους, ενώ πλέον η Brønlund μπορεί να δει το παιδί της υπό επίβλεψη μόνο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για δύο ώρες. Η έφεσή της θα εκδικαστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η θετή μητέρα της Brønlund, Gitte, η οποία είναι κατά το ήμισυ Γροιλανδή και ζούσε στη Γροιλανδία έως τα 37 της, δήλωσε: «Νιώθεις ότι δεν σου επιτρέπεται να έχεις τραύμα αν πρόκειται να γίνεις μητέρα.»

Οργανώσεις και ακτιβιστές καλούν την κυβέρνηση της Δανίας να παρέμβει άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση των τεστ σε Γροιλανδούς είναι «σοκαριστική» και ότι η αφαίρεση του παιδιού βασίζεται σε τραύματα για τα οποία η μητέρα δεν φέρει ευθύνη. Η υπουργός Hæstorp Andersen, που προγραμματίζει επίσκεψη στη Γροιλανδία τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι οποιαδήποτε χρήση των FKU τεστ σε γροιλανδικές οικογένειες πρέπει να γίνεται μόνο μέσω της ειδικής υπηρεσίας VISO, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους και να εξασφαλίσουν τη «βέλτιστη λύση για την οικογένεια».