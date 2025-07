Το brand Sun of A Beach στο πολυκατάστημα Le Bon Marché στο Παρίσι

Tο ελληνικό καλοκαίρι που πρεσβεύει το ελληνικό brand Sun of a Beach φέρνει τη χαρά κάτω από τον ήλιο στην καρδιά του Παρισιού

Το ελληνικό brand που γεννήθηκε από την αβίαστη παλέτα της ξεγνοιασιάς και των διακοπών, φέρνει σήμερα το ακαταμάχητα cool και εκτυφλωτικά χαρούμενο ελληνικό καλοκαίρι στην καρδιά του Παρισιού. Το πολυτελές πολυκατάστημα Le Bon Marché, που έχει αναδείξει το 7o διαμέρισμα της πόλης ως την καρδιά του fashion shopping από το 1838, επέλεξε το Sun of Α Beach ως ένα από τα κεντρικά brands της καλοκαιρινής συλλογής του για το Καλοκαίρι 2025, και μάλιστα αφιέρωσε μια ολόκληρη βιτρίνα του στο αγαπημένο “made in Greece” brand.

Και, ξαφνικά, η πόλη του φωτός γέμισε χρώμα, χαρά και ήλιο, με την εντυπωσιακή βιτρίνα του Le Bon Marché να φιλοξενεί ένα installation όπου η τέχνη συναντά τον αυθορμητισμό: Με πρωταγωνίστρια τη signature feather πετσέτα θαλάσσης “You are the Sun- Super Yellow” του Sun of A Beach στο φόντο μίας φλούο παραλίας, καλωσορίζει τους περαστικούς σε μία άλλη διάσταση, εκεί που το ελληνικό καλοκαίρι είναι θεός και τα χρώματα αντανακλούν τη χαρά της ζωής κάτω από τον ήλιο.

Αμέσως μετά την κεντρική είσοδο του Le Bon Marché, στον αριθμό 24 της Rue de Sèvres, ο χώρος που καταλαμβάνει το Sun of a Beach στο ισόγειο μετατρέπεται σε έναν ονειρικό καλοκαιρινό παράδεισο, λουσμένο στο φως και την πολυχρωμία των συμβολισμών που φέρνει μαζί του το αιώνιο, εμβληματικό Greek Summer όπως αυτό έχει βρει τη θέση του στο συλλογικό μας ασυνείδητο.

Από τις 26 Απριλίου έως τις 24 Αυγούστου, η νέα συλλογή Sun of a Beach θα ταξιδεύει τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Παρισιού σε έναν απροσδόκητο προορισμό, την άγρια καρδιά της μεσσηνιακής Μάνης, που αποτελεί την έμπνευση της συλλογής του brand για το καλοκαίρι 2025, με τίτλο Mani Journeys. Η αδάμαστη ομορφιά του ακατέργαστου τοπίου, η πέτρα, η θάλασσα και το φως, αποτυπώνονται σε εκρηκτικές μονοχρωμίες, απίθανα color blocks και πρωτότυπα μοτίβα, δημιουργώντας μία νοητή σύνδεση με τη φύση, μία σύνδεση που βρίσκεται στην καρδιά του brand από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, το 2012.

Το ελληνικό καλοκαίρι στα καλύτερά του, φέρνει, μέσα από την απαράμιλλη ποιότητα της συλλογής Sun of a Beach τη χειροποίητη δεξιοτεχνία, την τοπική ελληνική παραγωγή και την προσήλωση του brand στη χρήση eco-friendly υλικών, στο εκλεκτικό σύμπαν του Le Bon Marché. Οι δύο υφασμάτινες tote bags που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τη συνεργασία, ενώνοντας την Ελλάδα και τα νησιά της με την Αριστερή Όχθη του Παρισιού, αναμένεται να γίνουν συλλεκτικές, καθώς αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη σύμπραξη που αποδεικνύει ότι η «ζωή στην παραλία» είναι τρόπος ζωής, και το ελληνικό καλοκαίρι ένα υπέροχο, και παγκόσμιο state of mind.